Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Ministro de Educación: “Esperamos que el fallo sobre la Universidad Nacional respalde la democracia”

Ministro de Educación: “Esperamos que el fallo sobre la Universidad Nacional respalde la democracia”

El ministro Rojas insistió en que el Gobierno respeta las decisiones judiciales.

Daniel-Rojas-Ministro.jpg
Ministro de Educación, Daniel Rojas
Foto: X @DanielRMed
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:14 p. m.

El Consejo de Estado daría a conocer a finales de esta semana el fallo sobre el proceso de designación de rector en la Universidad Nacional, un caso que ha estado en el centro de la polémica desde marzo de 2024 por la disputa entre Leopoldo Múnera, actual rector, y José Ismael Peña, quien inicialmente había sido designado por el Consejo Superior Universitario (CSU) pero luego fue apartado del cargo.

La decisión del alto tribunal busca determinar si la designación de Peña se hizo con base en los estatutos de la universidad o si, como argumentan los demandantes, se violaron normas estatutarias en el proceso de votación del CSU. Este es uno de los dos procesos judiciales relacionados con el nombramiento que actualmente cursan en el Consejo de Estado.

Posición del Gobierno sobre rector de Universidad Nacional

El ministro de Educación, Daniel Rojas, en diálogo con Blu Radio, aseguró que el Ejecutivo respetará lo que decida el alto tribunal, pero insistió en que el mensaje debe ser de respaldo a la voluntad democrática expresada en la institución.

“El Gobierno respetuoso de las instituciones y de la independencia de la justicia y cualquiera que sea la decisión de las altas cortes será respetada por el Gobierno. Pero el Gobierno también es un Gobierno democrático, respalda la democracia en todas sus expresiones y por supuesto las democracias universitarias”, dijo.

Y agregó: “Esperaríamos que las decisiones judiciales en torno a este hecho sean también de respaldo a la democracia. La democracia se expresó en la Universidad Nacional y lo que los distintos poderes deberían enviar como mensaje a la ciudadanía es un respaldo fundamental a la democracia”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ministerio de Educación

Universidad Nacional