PALEM consolida su liderazgo en el país: la UMNG gradúa a su segunda cohorte estratégica

La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) celebró la graduación de los 24 nuevos egresados del Programa de Alto Liderazgo Estratégico Multidimensional (PALEM), correspondientes a su segunda cohorte. Este hito académico no solo marca el cierre de un proceso formativo de alto nivel, sino que consolida al PALEM como una apuesta estratégica de la Universidad por la formación de líderes capaces de comprender, anticipar y actuar en contextos complejos, inciertos y cambiantes, propios del mundo contemporáneo y de la realidad colombiana.

Para el MG(R) Javier Alberto Ayala Amaya P.H.D. rector de la UMNG, "la graduación de esta segunda cohorte representa la madurez y pertinencia de un proyecto académico que articula conocimiento militar, policial, corporativo y académico, desde la Escuela de Altos Estudios Estratégicos Nueva Granada. Más allá de un logro institucional, este momento confirma que el PALEM se ha convertido en un referente nacional de formación ejecutiva avanzada en liderazgo y estrategia, alineado con las necesidades del país y con los desafíos globales que enfrentan tanto el sector público como el privado".

El PALEM se distingue por ofrecer una visión integral y profundamente humana del liderazgo estratégico. A lo largo de su estructura modular, el programa integra enfoques como la anticipación estratégica, la prospectiva, el planeamiento basado en capacidades, la gestión de la complejidad, la innovación tecnológica y la productividad, complementados con herramientas de neurociencia aplicada a la toma de decisiones, resolución de conflictos y gestión asociada. Esta combinación permite que los participantes desarrollen no solo competencias técnicas, sino también habilidades esenciales como la autoconciencia, la inteligencia emocional, la ética del liderazgo y la comprensión del impacto humano de cada decisión estratégica.

Uno de los elementos diferenciales del PALEM es su evaluación integral ejecutiva en liderazgo, basada en la neurociencia cognitiva, social y afectiva. Desde esta perspectiva científica, los participantes fortalecen su capacidad de planificar, decidir y resolver problemas en entornos de alta presión; identifican sus fortalezas para liderar equipos con empatía y comunicación estratégica; y adquieren herramientas para gestionar sus emociones y consolidar un carácter sólido como líderes. Esta formación integral responde a la necesidad de liderazgos más conscientes, responsables y preparados para la complejidad del siglo XXI.



Según el rector "estos 24 graduados se conviertan en verdaderos agentes de transformación en sus organizaciones y en el entorno nacional". Líderes capaces de traducir el pensamiento estratégico en acción, de tomar decisiones informadas y éticas, y de contribuir a la estabilidad institucional, la innovación y el desarrollo sostenible de Colombia. Su impacto se proyecta en organizaciones más resilientes, políticas públicas con visión de futuro y una gestión que combine eficiencia, seguridad, innovación tecnológica e impacto social.

En un país que enfrenta retos multidimensionales en materia de gobernanza, desarrollo, seguridad y competitividad, la graduación de esta segunda cohorte del PALEM reafirma el compromiso de la Universidad Militar Nueva Granada con la formación de una nueva generación de líderes estratégicos, llamados a construir consensos, anticipar riesgos y liderar con visión, carácter y responsabilidad frente a los grandes desafíos de nuestra era.

inscripciones en el siguiente link PALEM - Universidad Militar Nueva Granada: https://www.umng.edu.co/palem