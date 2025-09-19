Residuos convertidos en oportunidades: ILC entrega escritorios y sillas para escuelas de Caldas

Cerca de 2,5 millones de cajas de Tetra Pak y 498.823 envases de shots de plástico que tenían como destino final los rellenos sanitarios del país, adquirieron una nueva vida útil al ser transformados en escritorios y sillas para 42 instituciones educativas de Caldas.

Este es el objetivo del programa Mi Escritorio ILC de la Industria Licorera de Caldas (ILC), que beneficiará a 1.080 niños del departamento con mobiliario escolar nuevo elaborado con envases y empaques de sus productos, con el apoyo de la secretaría de Educación de la Gobernación de Caldas, que identificó las instituciones educativas más necesitadas.

“Con Mi Escritorio ILC reafirmamos que la sostenibilidad no es un discurso, sino una práctica concreta que transforma vidas. Convertir residuos en mobiliario escolar moderno y cómodo no solo reduce nuestro impacto ambiental, sino que además fortalece la educación en Caldas. Este es un ejemplo de cómo la economía circular puede generar valor social y ambiental al mismo tiempo", aseguró Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la ILC.

La primera jornada de entrega del mobiliario se realizó entre el 8 y el 12 de septiembre en Manizales, Villamaría, Chinchiná, Palestina, Neira, Filadelfia, Aranzazu, Salamina y Pácora, con 108 kits compuestos por 1 escritorio y tres sillas para un total de 324 niños.



Escritorios y sillas en las escuelas de Caldas Foto: Industria Licorera de Caldas

Desde 2022, más de 3.000 estudiantes se han beneficiado con esta iniciativa que hace parte de las acciones que ejecuta la empresa caldense desde su componente de responsabilidad social empresarial y que apuntan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

"Durante las entregas los niños conocen la importancia para el medio ambiente de la separación de residuos en la fuente e identificar esos materiales que se pueden transformar. De esta manera, asumimos que la responsabilidad social empresarial significa aportar al bienestar de la región y demostramos que las empresas públicas pueden liderar con innovación y compromiso social", agregó Angelillis Quiceno.

También se destaca el impacto social en 60 proveedores de material, lo que permite beneficiar directa e indirectamente a más de 10 mil recicladores de oficio que recolectaron los residuos para este proyecto, y que fue entregado a la empresa Proplanet para su procesamiento, el cual permitió una reducción de 2.655 kilogramos de CO₂ de la huella de carbono de la empresa, contribuyendo a la mitigación del impacto ambiental.

Las entregas continuarán la semana del 22 al 26 de septiembre en los municipios de La Merced, Marmato, Supía, Anserma, Viterbo, Risaralda y Belalcázar, con 59 kits para 177 alumnos, y finalizará del 20 al 24 de octubre con un recorrido por La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Marquetalia, Pensilvania, Manzanares y Marulanda, con 193 kits para 579 estudiantes.