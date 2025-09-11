Icetex amplía plazo para créditos en programas de Educación Continuada y ETDH

El Icetex anunció la ampliación del plazo para que estudiantes en todo el país soliciten créditos destinados a cursar programas de Educación Continuada y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH). La convocatoria, que inicialmente cerraba antes, estará abierta hasta el próximo 30 de octubre de 2025, ofreciendo más tiempo a quienes buscan formación rápida y a menor costo para fortalecer su perfil laboral.

Estas líneas de crédito, creadas este año, financian la totalidad de la matrícula de programas técnicos laborales, de formación académica complementaria, diplomados, certificaciones y cursos de un segundo idioma en Colombia. Su objetivo es responder a las necesidades inmediatas del mercado laboral y ampliar las oportunidades de actualización y capacitación.

El esquema de financiación permite que los beneficiarios paguen el 30 % del crédito mientras estudian y el 70 % restante una vez finalizado el programa. Para el caso de Educación Continuada, los estudiantes tienen hasta 24 meses para el reembolso del saldo. En Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, el plazo de pago se extiende a una vez y media la duración del programa cursado.

Los aspirantes deben cumplir requisitos como ser colombianos, estar admitidos en un programa en una institución con convenio con Icetex, contar con un deudor solidario y, en caso de haber sido beneficiarios de créditos anteriores, tener al menos el 50 % de la deuda pagada y estar al día en las cuotas.

“Estas convocatorias representan una oportunidad para que los estudiantes fortalezcan su proyección a la vida laboral y actualicen sus competencias con opciones académicas de menor duración y costo”, afirmó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo.