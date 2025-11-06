El duro mensaje de reconocido cantante vallenato que perdió a su mánager en accidente: “No es fácil”

El artista guajiro Eduar Gamarra, hermano del reconocido cantante Oscar Gamarra, rompió el silencio tras la pérdida de su mánager en un accidente de tránsito en carreteras de la costa cuando este intentaba ayudar a unas personas que habían tenido un siniestro en la vía, pero fue atropellado por otro vehículo.

Gamarra habló desde una cama de hospital donde se recupera de las heridas que sufrió en el accidente donde perdió la vida su mano derecha.

Eduar Gamarra. Suministrada.

"No es fácil hacer este video después de esta triste situación que nos paso, pero creo que debía comunicarme con todos ustedes. Gracias a dios estoy con vida. Es muy triste el fallecimiento de mi mánager y se que mi mánager eterno me va a acompañar en este proceso",dijo Gamarra.



A su vez, informó que estará fuera de los escenarios durante todo el mes de noviembre.

"En noviembre voy a estar en reposo, ya que me van a hacer una intervención en mi pierna derecha, pero confiando en dios que todo sea rápido para estar nuevamente con ustedes en diciembre. Gracias por esos mensajes de apoyo, los quiero mucho", dijo Eduar en sus redes sociales.

Hay que decir que el cantante mencionó en sus redes sociales que está vivo gracias a su mánager. Al parecer, esta persona fue la que recibió todo el golpe y logró proteger a su artista, sin embargo, se desconocen los detalles.

Vea aquí el video: