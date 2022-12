El exceso de ejercicio le jugó una mala pasada a Margarita Rosa de Francisco

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco fue hospitalizada durante una noche tras una descompensación en el organismo provocada por exceso de ejercicio y una dieta desbalanceada.



Aunque el hecho fue hace varios días, la actriz recordada por presentar El Desafío, dio a conocer los detalles en una reciente publicación de Instagram.



“He estado comiendo mucho mejor y me siento más recuperada. Como no me gusta quedarme quieta, hace dos días empecé a hacer ejercicio suavecito como para niños”, afirmó la actriz acerca de su recuperación.

Meses atrás la vallecaucana contó que venía realizando una dieta cetogénica, la cual consiste en omitir el consumo de frutas y carbohidratos, remplazándolas por grasas no provenientes de proteína.



“Me alegro que estés recuperándote y que te cuides eres muy fuerte y muy linda (…) Dios te dé mucha fortaleza, recupérate pronto (…) bueno Margarita recupérate para verte otra vez muy linda en telenovelas o en los desafíos”, son algunos de los comentarios que sus seguidores le hicieron frente a su recuperación.

