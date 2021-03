El género no define las actividades de cuidado: Linero sobre las labores del hogar

A propósito de la más reciente encuesta revelada por el DANE, las mujeres tuvieron que aumentar en una hora y diez minutos el tiempo dedicado a los oficios domésticos no remunerados y los hombres dedican prácticamente el mismo tiempo a esas tareas que el que dedicaban en 2016.

Alberto Linero afirmó que estas cifras del DANE reflejan que "por mucho que hablamos todavía ese cambio cultural no se ha dado, ese cambio de estructuras mentales no se ha dado" y agregó que las actividades de cuidado no tienen género.

El error fue que nos hicieron creer que habían actividades que hacían los hombres y actividades que hacían las mujeres, ese es el error, las actividades de cuidado no tienen género. Afirmó

Agregó que el género no define las actividades de cuidado, pues las parejas tienen un proyecto en común, son socios. "Las cifras del DANE son preocupantes, una mujer después de trabajar en el empleo, tiene que llegar a casa y hace siete horas de trabajo más gratis".

Linero afirmó que es importante construir un proyecto en pareja y ser felices, generando un ambiente óptimo para los dos y repartirse las tareas del hogar.

Escuche la reflexión de Alberto Linero en el audio adjunto: