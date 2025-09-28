En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / El lugar en Medellín donde puede armarse una pinta completa "desde 15.000 pesos"

El lugar en Medellín donde puede armarse una pinta completa "desde 15.000 pesos"

Esta modalidad de economía ha hecho, según el gerente del espacio, que el lugar sea un ejemplo en la ciudad.

ropa-de-segunda-medellin.jpg
Compra de ropa de segunda.
Foto: Captura de pantalla video Noticias Caracol.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

En pleno centro de Medellín, se ubica la Plaza Minorista, un lugar que si bien es conocido por su oferta de verduras principalmente y otros alimentos, tiene un espacio dedicado, en contraste, a la venta de ropa de segunda mano o utilizada, a precios muy asequibles, por lo que diariamente decenas de personas acuden al lugar buscando renovar su armario.

Allí, según aseguraron algunos comerciantes en una nota de 'A la Calle' de Noticias Caracol, se puede armar una pinta completa "desde 15.000 pesos". Otros, por su parte, aseguran que incluso extranjeros han llegado a visitar el sitio, tanto para vender como para comprar prendas.

Incluso, en su recorrido por el lugar, la periodista Érika Zapata se encontró con que en el lugar venden hasta ropa interior usada: "Mucha gente es escrupulosa, pero mucha otra no. De los estratos altos también vienen a comprar, por ejemplo, cachacos", aseguró otra de las comerciantes de la zona, que indicó que, en su caso, las prendas más caras son algunos vestidos que ascienden a los 15.000 pesos.

"La ropa de segunda es súper, diferente, a veces no se consigue en ningún lado", dijo otra de las mujeres que asegura siempre se viste en el lugar. "Hay cosas acá que no conseguimos en otra parte", aseguró otro de los compradores del lugar, que se llevó un buso.

El sitio, denominado el sector 13 de ropas, queda en el balcón de la Plaza Minorista, en pleno centro de la capital antioqueña. Eso, aseguró su gerente, Edison Palacio, "ha hecho que este negocio se convierta en un ejemplo en la ciudad, para las familias que viven de esto y aportan un gran valor al medioambiente".

