El pase a cambio de sexo, una práctica que armó la polémica en Holanda

Se trata de escuelas que ofrecen la licencia de conducción a cambio de sexo, lo que ha llevado a los ministros de Justicia, Ard van der Steur, y de Transporte, Melanle Schultz a pronunciarse. (Vea también: ¿Qué beneficios puede traer mezclar trabajo con sexo? ).

Los funcionarios han afirmado que si bien no les parece precisamente idóneo, este comportamiento no supone un delito ni puede considerarse una forma de prostitución.

“Los actos sexuales en este caso no se estarían pagando con dinero, sino con clases de conducir”, afirmó el ministro de Justicia, quien asegura que no hay prostitución porque el intercambio se da por clases y no por dinero.

