El primer pollo Frisby ahora trabaja en Voz Populi, ¿le tocaba bailar?

En medio del "apollo" que se está presentando en el país por todo el litigio de Frisby con una empresa española que está usando su mismo nombre en Europa, en Voz Populi se conoció una insólita historia y que tiene como protagonista a un importante integrante del equipo de este programa de Blu Radio.

Se trata de la primera persona que personificó al pollo Frisby en 1988, al que se puso el traje que, con los años, se volvió insignia del pollo más famoso de Colombia.



¿Quién fue el primer pollo Frisby?

Se trata del publicista y humorista Diego Briceño, quien ahora es reconocido por la audiencia de Voz Populi por realizar diferentes personajes humorísticos como 'Tarsicio Maya', 'Joe Hurtado Plata', 'Aurorita', entre otros.

Diego Briceño, el primer pollo Frisby en la historia Foto: Blu Radio

En el programa radial contó cómo le llegó la oportunidad de ser la primera persona en darle vida al pollo de Frisby. Todo sucedió en la ciudad de Medellín, cuando los dueños le apostaron por tener una mascota.

"Llega Frisby a Medellín, deciden apostarle a una mascota, es más, era un pollo y un mapache, no me pregunten porqué. Un amigo se ponía el mapache y yo el pollo. Nos poníamos a repartir volantes. El primero que se abrió en Medellín fue en la carrera 70, cerca de la Universidad Bolivariana donde yo estudié", recordó Briceño, quien aprovechaba para molestar a sus compañeros de estudio cuando estaba dentro del disfraz, pues en la universidad no sabían que él trabajaba como pollo.

¿Le tocaba bailar?

Aunque con el auge de las redes sociales en los últimos años pareciera que el pollo Frisby fuera más extrovertido por hacer diferentes trends, Diego Briceño contó que él ya bailaba cuando se ponía trabajaba como la mascota del pollo más famoso de Colombia.

"Mis compañeros pasaban por ahí, y yo los sacaba a bailar", dijo, al mismo tiempo que detalló que llegó a ese trabajo porque los dueños de Frisby estaban buscando a una persona de 1.80 de estatura, extrovertida y con actitud para tener ese disfraz durante, aproximadamente, cinco horas.

Diego Briceño, orgulloso con el pollo Frisby Foto: suministrada

Publicidad

Ahora, con todo lo que está viviendo Frisby, Briceño agradece y se siente orgulloso de haber hecho parte de esta empresa y, por su puesto, del pollo que hace reír a niños y adultos en todos los rincones del país.