Ella es la colombiana que está nominada en tres categorías de los Premios Emmy

La comunicadora audiovisual y productora colombiana Laura López, de 27 años, ha sido nominada a tres Premios Emmy en Estados Unidos, un reconocimiento que exalta su trabajo periodístico en Univision Texas.

La ceremonia se llevará a cabo el 15 de noviembre en Dallas, Texas, donde se reunirán los profesionales más destacados del periodismo y la producción televisiva.

Egresada de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la Universidad de La Sabana, Laura inició su trayectoria en Dynamo Producciones, participando en proyectos como Juanpis González, La Cabeza de Joaquín Murrieta y Cien años de soledad.

Además, su talento ha sido reconocido en distintos escenarios, siendo ganadora del Europe Music Video Awards y nominada en festivales como Scream it Off Screen y Electrofrecuencia, lo que demuestra su versatilidad entre el cine, la música y la televisión.



Gracias a una beca de Colfuturo, viajó a Los Ángeles para cursar una maestría en Film and Media Production, donde trabajó para Estrella TV como productora asociada y luego principal. Desde allí, cubrió historias de actualidad sobre la comunidad latina y colaboró con figuras del cine internacional como David A. Armstrong (Saw) y Christine Forsyth-Peters (Cómo perder a un hombre en 10 días). Estas experiencias consolidaron su compromiso con contar historias que inspiren y generen empatía en las audiencias.

En Univision Texas asumió un rol doble como productora y reportera. Una de las piezas que le valió la nominación al Emmy fue un reportaje sobre el arresto de una madre separada de su hijo durante un proceso migratorio, un trabajo que generó impacto nacional por su profundidad emocional y su enfoque en los derechos humanos.

Hoy, con tres nominaciones a los Emmy, Laura López encarna la nueva generación de periodistas que están transformando los medios internacionales con una mirada más inclusiva, sensible y comprometida.