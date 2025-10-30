En Halloween, una caravana de color recorrerá Bogotá para regalar alegría y creatividad a niños

Este Halloween, los niños y niñas de Bogotá vivirán una jornada distinta, en la que el color, la imaginación y la conexión familiar serán los protagonistas. A través de la iniciativa “Regalemos Colores en el Día de las Brujas”, se busca transformar esta celebración tradicional en una oportunidad para compartir momentos de creatividad y alegría en familia.

La propuesta invita a las personas a “regalar colores” como un símbolo de cariño, bienestar y juego compartido, recordando que los pequeños gestos pueden convertirse en grandes recuerdos.

Queremos que esta fecha dedicada a los niños sea una oportunidad para llenar su día de color y sonrisas. Cada color representa una invitación a imaginar, crear y conectar. Dar color también es dar amor, alegría y bienestar Explicó Sophie Berreta, gerente general para Colombia y Perú de Newell Brands.

La actividad, promovida por Paper Mate, contará con un personaje especial, Saúl, un joven entusiasta que acompañará a las familias durante la jornada, inspirando a los más pequeños a dejar volar su imaginación. Su presencia busca motivar a niños y padres a compartir tiempo de calidad a través del arte y la creatividad.

La caravana colorida iniciará su recorrido al mediodía en el centro comercial Tintal Plaza, pasará por la Biblioteca El Tintal, el parque Normandía, el centro comercial Plaza Imperial y culminará en el parque principal de Suba. A lo largo del trayecto se entregarán 1.000 cajas de colores a los niños y niñas que se acerquen a participar.



Cada punto de la ciudad se convertirá en un espacio de encuentro, donde las familias podrán dibujar, jugar y compartir momentos de conexión. Además, los asistentes podrán publicar sus fotos y videos en redes sociales, para formar parte de una galería digital que celebrará la creatividad infantil y la unión familiar.