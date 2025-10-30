Planes imperdibles de Halloween en todos los centros comerciales de Bogotá: concursos y más

Bogotá ya respira ambiente de Halloween. Las vitrinas cambiaron de color, los pasillos se llenaron de calabazas y en los centros comerciales todo está listo para recibir a miles de familias que buscarán celebrar la fecha más importante del año para disfrazarse.

Este 2025, los principales centros comerciales de la ciudad preparan experiencias inmersivas y temáticas que combinan tecnología, arte y entretenimiento para que grandes y chicos vivan una jornada inolvidable.

Niños piden dulces para Halloween. Foto: AFP

Titán Plaza

El centro comercial Titán Plaza se transforma en un gran escenario festivo con su campaña “Titanes de Halloween”, que incluirá desfiles de disfraces, shows familiares, zonas fotográficas, dulces, música y concursos para elegir los atuendos más creativos.

“Esperamos un crecimiento en la afluencia cercano al 10 % frente al año anterior. Halloween es una de las temporadas más esperadas por nuestras familias”, señaló Daniel López, director de mercadeo de Titán Plaza.



Fue inaugurado el 26 de julio de 2012 y cuenta con una gran variedad de tiendas, restaurantes, cines y un centro de negocios. Foto: Titán Plaza

Santafé

En el norte, el Centro Comercial Santafé promete una experiencia única con su espacio Santafé Underground, el complejo de diversión tech más grande de Bogotá.

Allí, los visitantes podrán disfrutar de atracciones como The Tower, Fun Shot y City Karts, además de desfiles, concursos y espectáculos que combinan adrenalina y creatividad.

“Cada rincón del centro comercial cobra vida con propuestas que unen tecnología, emoción y diversión”, explicó Juan Pablo Acosta, gerente de mercadeo de Santafé.

El centro comercial Santafé está en la calle 185 No. 45-03, en el norte de Bogotá Foto: Centro comercial Santafé

Tintal Plaza

En el occidente, Tintal Plaza celebra su tradicional jornada “Dulce Aventura”, pensada para los más pequeños. Habrá shows de títeres, desfiles, concursos y actividades pedagógicas en un entorno seguro y lleno de color.

“Queremos que los niños sean los protagonistas de su propia historia”, expresó Lorena Mojica, directora de mercadeo de Tintal Plaza.



Plaza Imperial

Al norte, Plaza Imperial sorprende con su “Imperial Halloween Fest”, un evento donde la tecnología y la imaginación se fusionan. Robots, personajes fantásticos, shows interactivos y música en vivo harán parte de la programación.

“Queremos que las familias disfruten de una experiencia diferente, donde la tecnología, el arte y la magia se encuentren”, dijo Susan Rodríguez, jefe de lealtad de Plaza Imperial.

El centro comercial Plaza Imperial fue el segundo más visitado en 2024. Foto: Alcaldía de Bogotá

Halloween no solo llena de alegría los pasillos de la ciudad, también impulsa la reactivación comercial. Los centros comerciales esperan un aumento en las ventas y la asistencia, consolidando esta fecha como una de las más esperadas del calendario bogotano.