En modo Hulk: mujer cargó a persona que estaría ebria y también a una bicicleta

Un video muy curioso se ha viralizado en redes sociales por la fuerza que tiene una mujer y que quedó evidenciada en las imágenes de X, antes Twitter. Allí se puede ver como la muchacha, sin ninguna dificultad, logra levantar a otra persona y, de paso, hacer lo mismo con una bicicleta para luego emprender su camino.

¿Qué se ve en el video?

Todo comienza cuando la muchacha deja una lata en el andén de lo que podría ser una cerveza, lo que podría explicar la siguiente situación. Después de levantarse, se arregla el cabello, analiza a la persona que tiene al frente y que está recostada en un poste de luz.

Entonces la muchacha decide hacer una sentadilla para poder cargar en uno de sus hombros a la persona que viste una camisa a cuadros y que, apartemente, no puede mantenerse en pie, por lo que se podría inducir que está bajo los efectos del alcohol por la lata que se vio en los primeros segundos del video.

Cuando la muchacha logra poner en una posición cómoda a la otra persona en uno se sus hombros se dirige a donde tiene parqueada la bicicleta. Aquí es cuando sucede el segundo hecho que sorprendió a más de uno en redes sociales y es aplaudido.

La joven, ya con un peso extra por la persona de camisa a cuadros, decide levantar también la bicicleta en vez de llevarla rodando sobre las ruedas con solo coger el manubrio. No, ella decidió añadir más peso, tal vez, para no perder el equilibrio y evitar que alguien resultara herido.

Elogios por la fuerza

En ese mismo video de X, varios usuarios resaltaron la fuerza de la muchacha en lo que se ve del video. Además, comentaron que este era un hecho donde se podría ver el amor verdadero.

"Que nena tan pro, toma pola es súper fuerte, se preocupa por su amorcito, ojalá ese muchacho la sepa valorar", "jajajajajaja a mi no me han querido es nada mano 🥹", "no te conformes con menos, que no te engañen" son algunos de los comentarios en el video.

Aquí las imágenes que ya acumulan 300 'me gusta' y más de 12.000 reproducciones.