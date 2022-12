‘Entre falda y tacón, un pene juguetón’: la historia de una transgénero

La transgénero Helen García inició aclarando la diferencia entre transgénero y transexual, a lo que se refirió: “Transgénero, es el hombre o mujer que se transforma en el sexo opuesto, pero conserva sus genitales, la transexual no”.



Según lo dicho por Helen, a los 7 años de edad fue la primera vez que sintió atracción hacia su sexo opuesto. “Cuando me di cuenta que me gustaban los hombres me sentí mal”, agregando que la sociedad colombiana “encasilla” a las personas desde que se nace, “nos rotulan (…) es una represión psicología muy dura”, indicó.



Además, reconoció que su libro ‘Entre falda y tacón, un pene juguetón’ ha generado mucha controversia: “Fue criticado, pero yo no contesto a nada de eso, el libro solo trae una reflexión, de pensar bien antes de tomar esa decisión”.



Escuche la entrevista completa en el audio adjunto*