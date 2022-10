“Es una obra bonita que quiero seguir”: bogotano multado por entregar mercados

Alejandro Ramos, un publicista que repartió más de 110 mercados en Bogotá en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus, habló sobre las dos multas que recibió cuando entregaba mercados a personas vulnerables en el norte de Bogotá.

El caritativo bogotano destacó que en su caso recibió acompañamiento de policías en el barrio El Codito y que fueron otros uniformados quienes decidieron sancionarlo, pese a que los primeros intentaron interceder a su favor.

“Es un poco frustrante, no fui grosero ni altanero. Tengo la voz entrecortada, le explicaba que no lo hiciera (al policía). Tengo la prueba de cómo fue mi actuar. No me gusta estar en contra de la ley, pero trato de valer lo que es correcto”, indicó.

Preguntado sobre si ese día pesaba alguna restricción para que no pudiera desplazarse para llevar a cabo la buena acción, Ramos dijo que no.

“Ese día podía salir”, dijo Ramos, quien aseguró que los policías que lo sancionaron le dijeron que debía contar con un permiso para realizar dicha actividad.

El publicista aseguró que la Personería de Teusaquillo y un abogado quieren colaborarle en el caso, pese a que un medio de comunicación aseguró que mintió y que no llevaba la misma ropa el día de la sanción que las de un video en el que hizo la denuncia.

“Yo tenía la misma ropa, no tengo necesidad de mentir, es una obra bonita que quiero seguir”, declaró.

Escuche a Alejandro Ramos en entrevista con Mañanas BLU:

Habla hombre multado por regalar mercados en medio de la pandemia en Bogotá

