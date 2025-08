Español en Medellín revela lo que no entiende de Colombia: “Mucho miedo”

Carlos Galán, un joven español que actualmente reside en Medellín como parte de un programa de intercambio universitario, se volvió viral en TikTok tras publicar un video en el que expone algunos de los aspectos culturales de Colombia que le han generado sorpresa o desconcierto.

En la grabación, publicada desde su cuenta @carloosgalan y titulada “Cosas de Colombia como español no entiendo – parte 2”, el joven hace un repaso de los principales contrastes que ha experimentado entre su país de origen y la vida cotidiana en Medellín.

Uno de los puntos que más lo impactó es la costumbre de madrugar. “Me parece excesivo. Los madrugones que se pega la gente aquí… tipo, las clases de mi universidad empiezan a las 6 de la mañana, es demasiado pronto. En España empiezan a las 9:00 de la mañana, y ya me parece muy, muy temprano”, expresó. Agregó que incluso le han contado que muchas personas se levantan a las 4 a. m. para ir a trabajar: “¡Wow!”, exclamó.

Otro tema que abordó fue la percepción de seguridad. Aunque aclaró que no ha vivido ningún episodio negativo, señaló que siente temor al caminar por la ciudad con objetos de valor. “En España voy con mi móvil en la mano, con la cámara, sin miedo. Aquí, aunque no me ha pasado nada, prefiero no dar papaya porque luego me lamento”, afirmó.

Español en Medellín

También mencionó el nivel de ruido en los barrios, especialmente en las noches. “He pasado por la calle a la 1:00 de la mañana y la gente sigue con la música a tope. En España, la gente llama a la policía después de las 12. Aquí ya están acostumbrados”, dijo entre risas.

Finalmente, habló sobre la frecuencia con la que los colombianos se duchan: “Me parece excesiva. Yo me ducho una vez al día, y si por la mañana voy a clase y luego al gimnasio, pues me ducho después del gimnasio. Pero aquí me dicen que eso no es normal. Aunque también doy la razón: mientras más veces te duchas, más limpio estás”.

El video ha causado sensación en redes sociales, superando el millón de reproducciones y acumulando cerca de 96.000 ‘me gusta’. “Tranquilo, los colombianos tampoco entendemos por qué madrugamos”, “El baño no se negocia. Esa gente que sale de la casa sin bañarse, ¿qué piensa de la vida?”, “Madrugamos y llegamos tarde a todo”, y “A Colombia la está matando la pereza”, son algunas de las reacciones más destacadas que dejó la publicación.