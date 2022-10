‘Espectro’, la nueva película de James Bond

"Spectre" es el nombre de la nueva película de la saga James Bond, el agente secreto al servicio de Su Majestad, que esta vez contará con el oscarizado Christoph Waltz, que interpretará al villano, y Mónica Bellucci, como "chica Bond".

El director de cine británico Sam Mendes reveló hoy, en un evento celebrado en los emblemáticos estudios Pinewood, a las afueras de Londres, el nombre de la cinta y los actores que darán vida a esta vigésimo cuarta entrega del agente británico.

Mendes, que dirigirá esta película tras hacerlo con la anterior, "Skyfall", apareció en un escenario de los estudios delante de un cartel gigante con los números del espía más famoso: 007.

Antes de que Mendes revelase las principales incógnitas que habían recorrido durante estas últimas semanas las redes sociales, se proyectaron unas imágenes de sagas anteriores de James Bond mientras sonaba de fondo la música de "The Spy Who Loved Me", el filme del agente 007 interpretado por Roger Moore en 1977.

En la presentación, que generó una gran atención mediática, Mendes reveló primero el nombre de "Spectre", cuyas letras se fueron iluminando poco a poco para generar más suspense.

Después, el cineasta presentó el otro importante ingrediente que tendrá la nueva cinta, un Aston Martin DB10 que la marca ha diseñado en exclusiva para esta película.

Mendes comenzó entonces a presentar a los miembros del reparto, a los que calificó de equipo "increíble".

Como en las tres entregas anteriores, el actor británico Daniel Craig se pondrá en la carne de James Bond, después de que lo hiciera con gran éxito de taquilla en "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008) y "Skyfall" (2012).

En "Spectre" volverán a verse a Ralph Fiennes, que interpretará a "M", el jefe de Bond; Naomi Harris, la joven "Moneypenny" siempre enamorada del agente; Ben Whishaw, en el papel del ingenioso "Q", y Rory Kinnear, como Bill Tonner, integrante de los servicios de espionaje británicos MI6.

A ellos se sumarán el actor austríaco Chirstoph Waltz, como el villano; el estadounidense David Bautista, en el papel de "Mr Him"; Andrew Scott, que interpretará a un villano llamado Denbigh, mientras que las "chicas Bond" serán la italiana Bellucci y la francesa Léa Seydoux.

"James Bond representa al caballero ideal, al hombre protector, misterioso y sexy...al perfecto hombre inglés, y Daniel Craig es perfecto para este papel", dijo a Efe Monica Bellucci.

Los productores de Bond han elegido "Spectre" porque fue el nombre que recibió el sindicato del crimen internacional dirigido por el supervillano Blofeld que aparece por primera vez en la novela escrita por Ian Fleming sobre James Bond, "Operación Trueno".

"Es una palabra que suena fantástica, además me encanta jugar con elementos de películas anteriores, como el coche Aston Martin, y en esta nueva entrega regresa algo del pasado como es "Spectre"", dijo a Efe Sam Mendes.

Quien se enfrentará a Daniel Craig en esta nueva entrega será Christoph Waltz, que encarnará a un personaje llamado Oberhauser pero que se relaciona directamente con el gran villano Blofeld.

La vigésimo cuarta entrega de Bond comenzará a rodarse el próximo lunes en Londres y también contará con otras localizaciones como México, Roma y algunas zonas de Marruecos.

Sam Mendes no dio más detalles sobre el argumento del filme, que se estrenará el 23 de octubre de 2015, pero se mostró entusiasmado por el comienzo de la filmación de esta nueva entrega.

La cinta sucede a la exitosa "Skyfall", que se convirtió en la película británica más taquillera de la historia recaudando más de cien millones de libras (más de 156 millones de dólares).

John Logan, Neil Purvis y Rob Wade son de nuevo los guionistas mientras que la música la pondrá Thomas Newman y Hoyte van Hoytema se pondrá al frente de la dirección fotográfica. EFE