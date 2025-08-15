Esposo de la periodista Alejandra Gómez compartió emotivo mensaje tras su muerte

La noticia del fallecimiento de la periodista y presentadora Alejandra Gómez, conocida por su amplia trayectoria en medios nacionales, conmocionó al país el pasado 14 de agosto. La comunicadora murió el 10 de agosto, día en que cumplía años, un hecho que llenó de tristeza a sus colegas, amigos y familiares.

Gómez, oriunda de Cali, dejó huella en medios como CityTv, Red+, RCN y Telepacífico. Su profesionalismo, carisma y cercanía con la audiencia la convirtieron en una figura respetada en el periodismo colombiano. Sin embargo, más allá de su carrera, la pérdida golpeó con fuerza a quienes compartieron con ella en lo personal, especialmente a su esposo, Andrés Marín Martínez.

Fue precisamente Marín quien decidió abrir su corazón y rendirle un homenaje público a través de Instagram. La publicación incluía una serie de fotografías que retrataban momentos íntimos de la pareja: viajes, celebraciones, conciertos y fechas especiales que marcaron su historia juntos.

“¡El amor nos unió y el amor nos separó! Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno. A pesar de todo, disfrutamos la alegría del amor en medio de ires y venires, entre mareas y tormentas, entre lágrimas y risas. Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita…!”, dijo.

El esposo no solo recordó los momentos felices, sino también los retos que enfrentaron como pareja, reconociendo que su relación estuvo marcada por altibajos, pero siempre sostenida por el cariño y los recuerdos compartidos.

En la misma publicación, Marín aprovechó para agradecer las múltiples muestras de solidaridad recibidas tras la noticia: “Gracias infinitas a todos los colegas y amigos por sus muestras sinceras de respeto, respaldo y cariño, tanto para la familia Gómez Quiñones como para la familia Marín Martínez. ¡Dios les pague!”.

Cabe recordar que amigos cercanos como la periodista María Rojas habían mencionado que Alejandra atravesaba “una situación personal un poco difícil” en las semanas previas.