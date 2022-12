¿Está criando a un matoneador y no se ha dado cuenta?

El psicólogo Luis Fernando Orduz González, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis en donde también ha logrado importantes aportes investigativos y administrativos, estuvo en En Blu Jeans hablando del matoneo, tema central de este domingo.

El experto mencionó que los actores de este acoso escolar no son únicamente la víctima y el agresor, sino también en los espectadores del bullying.

“Parece importante que el bullying no se centre ni en la victima ni en el agresor porque hay espectadores pasivos y muchas veces los que se enteran primero del bullying son los compañeros”, señaló Orduz.

En la mayoría de casos cuando se los menores cuentan a sus padres lo que ven que hacen a sus compañeros “los papás suelen responder nosotros no nos metemos en eso, y ese “no se meta” es un sistema social de yo no vi nada, eso no es conmigo y somos una sociedad que no se solidariza y no coopera con ciertos elementos”, puntualizó el psicólogo.

¿Qué debe hacer un papá que tiene un hijo matoneador?

“Preguntarse qué es lo malo que estamos haciendo como papás (…) Creo que el dialogo es la mejor solución para todo, y no el dialogo de uno o dos días, el dialogo debe ser permanente”, señaló el experto.

