Mujer de 35 años narra los problemas de salud que la llevaron a acceder a la eutanasia en Bogotá

Ángela dijo que la evolución de la enfermedad le estaba quitando su independencia: moverse sola, caminar o hacer sus necesidades sin ayuda. Además, explicó que sufría dolores crónicos y estaba cansada de “pelear con el sistema de salud".

Esta fue la última petición de joven antes de morir tras acceder a la eutanasia en Bogotá
Esta fue la última petición de joven antes de morir tras acceder a la eutanasia en Bogotá
Foto: Vos Podés
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

