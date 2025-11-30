Mujer de 35 años narra los problemas de salud que la llevaron a acceder a la eutanasia en Bogotá

Ángela Flórez, una joven de 35 años y médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, murió el pasado 10 de noviembre tras acceder a la eutanasia debido a una enfermedad que la había afectado durante años.

Un día antes, el 9 de noviembre de 2025, el pódcast Vos Podés la entrevistó y dio a conocer su historia, su proceso y el camino que la llevó a solicitar la eutanasia.

Ángela contó que sus síntomas iniciaron desde los 12 años, cuando comenzó a perder la fuerza de su pierna izquierda. Al ingresar a la universidad, vio una asignatura llamada fisiología y le comentó al profesor lo que le ocurría con sus piernas. Él decidió explicar uno de los temas poniéndola como ejemplo.

“Me puso los electrodos en la cabeza, y en frente de todo el salón, en una silla, me dijo: ‘Trata de dormirte, vamos a explicar el tema’. Después de realizarme el examen, me llamó aparte y me dijo que había visto algo extraño, unas ondas epileptiformes. Me dijo: ‘Tienen que revisarte la cabeza porque tú tienes algo en el cerebro’”, recordó.



Luego, tras una parálisis, acudió a una clínica, donde le realizaron un examen cerebral y descubrieron que tenía un tumor en el cerebro, cuando tenía 20 años. “Duré bastante tiempo sin conocer el diagnóstico. Fueron ocho años sin diagnóstico porque íbamos al médico y simplemente decían: ‘Es porque está gorda, baje de peso’”, mencionó.

Flórez dijo que comprendió la gravedad de la situación cuando convulsionó en un TransMilenio y no recordaba lo que había pasado. Relató que le practicaron una cirugía y perdió la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo temporalmente.

“Al día de hoy llevo cuatro cirugías en total”, recordó, indicando que aquel tumor cancerígeno ha regresado ocho veces. “El tumor volvía a salir cada vez más grande. Cada seis meses vuelve a salir. Duro en quimioterapia y vuelve”.

Esta fue la última petición de joven antes de morir tras acceder a la eutanasia en Bogotá

En noviembre de 2022, contó, el tumor había crecido mucho y la dejó en estado de discapacidad, pues ya no tenía reversa. “Han sido muchísimas las fallas del sistema de salud en Colombia, al punto de que esta enfermedad ha progresado tanto que ha salido ocho veces. Y para este momento, pues, no hay mucho que hacer porque está creciendo muy rápido y me dejó más paralizada de lo normal. Por eso estoy tomando la decisión de parar este sufrimiento”, afirmó.

Ángela dijo que la evolución de la enfermedad le estaba quitando su independencia: moverse sola, caminar o hacer sus necesidades sin ayuda. Además, explicó que sufría dolores crónicos y estaba cansada de “pelear con el sistema. Nunca hay citas, nunca hay especialistas, autorizan todo mal. Es agotador pensar que mi vida es una pelea constante contra el sistema de salud”.

“Es horrible depender de tantos medicamentos para quitar el dolor. Yo sufro mucho de migrañas, de neuralgia, de muchos dolores crónicos. Aparte tengo tiroiditis, que me causa hipotiroidismo, y endometriosis”, profundizó.

Finalmente, expresó su última petición tras su muerte: “Quisiera que hicieran una reunión para conmemorarme, que estén mis amigos, mis amigas, mi familia; que vayan vestidos de colores, que lleven alimento para perritos y gaticos, que lo lleven a una fundación y que ayuden lo que más puedan. Que no sean indiferentes ante el sufrimiento de esos seres tan vulnerables a los que hemos abusado por siglos”.