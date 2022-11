Esta guerra contra el terrorismo es de todos: Santos sobre atentado en Bélgica

“Estamos consternados con este ataque terrorista, lo condenamos y nos solidarizamos con el pueblo belga y cualquier cosa que ellos tengan necesidad, que podamos aportar, estamos listos; esta guerra contra el terrorismo es de todos y esto es algo que no podemos aceptar”, dijo el mandatario durante su visita al departamento de Antioquia.



Sobreviviente colombiana



Se trata de Angelina Centeno Báez, una bumanguesa que se encontraba en el aeropuerto de Zaventem cuando ocurrieron los atentados terroristas de este martes.

Graciela Báez, madre de la colombiana explicó que Angelina salió ilesa de los atentados milagrosamente, pues se encontraba en una cafetería del aeropuerto de la capital belga cuando se produjeron las explosiones que dejaron más de 30 muertos.



"Mi hija ya venía para Colombia, porque su esposo es francés y vive en Bélgica, ahora no puede viajar porque todo está bloqueado allá", señaló.



Angelina Centeno es una médico anestesióloga que viaja frecuentemente a Europa porque su esposo vive en ese continente.





Escuche en este audio más información sobre:



-Las Naciones Unidas dice que hasta el año 2015, más de 7 mil integrantes del Ejército han sido vinculados a procesos por ejecuciones extrajudiciales.



-Las autoridades en el departamento de Nariño descartan que la muerte en las últimas horas de un patrullero de la Policía esté relacionada con el llamado plan pistola.



-Con motivo de la Semana Santa, el próximo miércoles 23 de marzo, la Registraduría Nacional prestará el servicio de atención al ciudadano de 8:00 de la mañana a 1:00 pm en todo el país. El día de hoy la atención al público se ofrecerá en el horario habitual de 8:00 am a 4:00 pm, para que todos los colombianos que necesiten realizar sus trámites de identificación se acerquen a todas las sedes de la entidad en el país.



-El servicio a los colombianos se reanudará el próximo lunes 28 de marzo en la jornada normal de atención.



-La Policía de Bruselas encontró una bomba y una bandera del Estado Islámico tras atentado que causó 14 muertos y 200 heridos en la capital de Bélgica.



-El París Saint-Germain hará una gira de pretemporada en julio por Estados Unidos y se medirá en ella al Inter Milán italiano, al Real Madrid y al Leicester inglés, informó el club parisino este martes.