Andrea Rubio, ganadora del concurso La Agencia de Caracol TV, se llevó Miss Venezuela Internacional

Este miércoles se llevó a cabo el certamen de la belleza Miss Venezuela, el cual ganó la caraqueña Diana Silva, de 25 años. En el concurso, resultó virreina la modelo Andrea Rubio, quien ganó hace tres años el concurso La Agencia de Caracol Televisión.

Rubio, quien representó al estado de La Portuguesa, estuvo en el reality con Mara Cifuentes , fue galardonada con el Miss Venezuela Internacional, en un certamen que intentó recobrar la majestuosidad perdida en la última década debido a la recesión económica.

Publicidad

Andrea Rubio nació en Caracas, pero a los 17 años se mudó a Bogotá en búsqueda de oportunidades. “Empecé a tocar puertas en el mundo del modelaje desde el primer año que pisé Colombia. Muchas agencias me ignoraron los correos, o me rechazaron. Un día, después de mucha práctica y esfuerzo, una agencia me abrió sus puertas y me brindó la oportunidad de formar parte de su portafolio de modelos”, cuenta en su biografía.

El reinado recobró vida

Publicidad

El popular concurso de belleza, del que han salido siete ganadoras del Miss Universo y seis del Miss Mundo, volvió, después de nueve años, al mayor aforo techado del país, el Poliedro de Caracas.

Los organizadores del show televisivo, el más visto de Venezuela, pusieron a la venta 7.000 boletos para esta gala que llenó poco más de la mitad del aforo y que duró cerca de cinco horas en las que hubo varios números musicales y tres desfiles de las 24 aspirantes.

Publicidad

La recesión económica que sufrió Venezuela entre 2014 y 2021 aminoró la majestuosidad del concurso, que ha roto récords en número de ganadoras de competencias internacionales y es el termómetro social por excelencia de la situación del país.