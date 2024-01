La importancia de creer en las palabras para aumentar la autoestima

El poder del lenguaje en la autoestima : la importancia de creer en uno mismo, decírselo a uno mismo y cómo el lenguaje que utilizamos influye en nuestra autoimagen, entendiendo las habilidades e inclusive las debilidades propias, lo cual es fundamental para el cambio.

“Muchas personas fallan dado que se creen superiores y pues ahí sí, la cosa empieza a complicar. Pero cuando yo reconozco en mí estas cosas es muy importante (...) Usted no puede pedir afuera lo que no tiene adentro, yo no le puedo decir ‘ahí respéteme si el primero que se respeta no soy yo’ (...) Si el primero que ama soy yo, entonces es un tema más de autoestima y de lo que yo creo de mí mismo”, indicó.