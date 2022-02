La suerte favorece a una mente preparada: cómo hacer que pasen cosas buenas en la vida

En el mundo todas las personas construyen su propio ideal de vida y con base a eso, crean su propio concepto del éxito. Sin embargo, mucha gente no logra el objetivo que se trazaron en algún momento y los hace caer en rutinas monótonas y sin salida. La experta en psicología Marian Rojas, realizó un análisis este sábado en En BLU Jeans, en donde explicó la importancia de organizar los pensamientos para alcanzar los éxitos.

“Escucho la vida de muchas personas que sufren de depresión y de ese tipo de cosas, me pregunto cómo le pasan cosas tan malas a determinadas a muchas personas como también me preguntaba la suerte que tenían otras (…) La suerte favorece una mente preparada. El no tener un sentido en la vida, nos hace tener una rutina caótica”, contó la experta.

Según Marian, el hecho de que las personas no organicen su pensamiento acorde a su forma de ser, los lleva a caer en vicios que les permite llenar los vacíos que tienen con cualquier cosa. “Cuando nuestra vida no tiene un rumbo movemos nuestro linaje con base de las sensaciones mas no por la razón”.

También comentó que el principal culpable de estas sensaciones de vacío es el cortisol. “El cortisol es la hormona que se activa en momentos de miedo o donde me siento amenazado (…) Cuando me encuentro en factores de estrés entro en pánico según mi manera de ser, mi cuerpo cambiará en forma de defensa”, explicó.

La experta hace la invitación de hacer un examen de autoconocimiento en donde se pueda identificar lo que se es y lo que no. “Hay que evitar escuchar esa voz interior que nos asusta. Hay que tener claro que quiero conseguir y trabajar en ello”, sentenció.