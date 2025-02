Respira y brilla: la historia de una colombiana que decidió perseguir sus sueños

Durante aproximadamente ocho años, Yennyfer Yoscua sirvió como Teniente con el cargo de analista en la Policía Nacional de Colombia, asesorando a los altos mandos institucionales estratégicos para mejorar la calidad del servicio policial.

Su propósito siempre fue garantizar un servicio efectivo hacia la ciudadanía y liderar a su equipo de trabajo. Esta institución le brindó algunas bases invaluables, como la disciplina, responsabilidad y visión estratégica, principios que la han acompañado en cada paso de su vida. A pesar de su compromiso con el servicio, dentro de ella siempre latía una pasión: la creatividad. Desde niña , tenía un talento innato para el diseño y el estilismo, y en la Escuela General Santander, le encantaba peinar a sus compañeras para las ceremonias importantes. Sabía que este don no era una coincidencia, sino una parte esencial de su identidad.

Reinventarse en un nuevo mundo

Tomar la decisión de dejar su carrera en la Policía para reinventarse en una industria completamente diferente no fue fácil. Se enfrentó al miedo, la incertidumbre y la presión de empezar de cero en un país nuevo.

Sin embargo, entendió que los límites solo existen en la mente, y decidió dar el salto. Su primera parada fue Miami, donde comenzó fortaleciendo su inglés, entendiendo que este sería un pilar fundamental para crecer en su nueva profesión. Pero su visión iba más allá: quería llegar a una de las ciudades más influyentes en la industria de la moda y la belleza: Nueva York.

Una vez en Nueva York, se formó en la reconocida The Makeup Academy New York City, donde perfeccionó sus habilidades en maquillaje y peinado. Esta preparación le permitió abrir puertas en la industria y consolidar su camino en un entorno altamente competitivo.

Un ascenso en la industria de la belleza y la moda

Con trabajo arduo y disciplina, obtuvo es prestigioso reconocimiento de trabajar en la élite del maquillaje y estilismo, colaborando con corporaciones de primer nivel y figuras de alto perfil y empresas de renombre internacional, como: Naciones Unidas, Forbes, Bose, Samsung, Google, American Express, L’Oréal, Spotify, Western Union, Pinterest, Walmart y Chase Bank.

Estos trabajos se desarrollaron en el prestigioso estudio fotográfico CEO Portrait LLC, considerado el estudio de fotografía número uno en Manhattan. Allí aportó su talento en sesiones de alto impacto para campañas corporativas y ejecutivos de talla mundial. Además, trabajó con agencias reconocidas en la industria de bodas y eventos especiales, como Miss Harlequin New York y Zully NYC, participando en sesiones de bodas y ofreciendo asesoramiento de imagen para novias y eventos de gran envergadura.

Colaboraciones con Univision y la Copa América USA 2024

Su trayectoria también incluye una sólida experiencia en televisión y eventos en vivo, donde trabajó en distintas producciones de Univision Televisión. Tuvo la oportunidad de formar parte del equipo de estilismo y maquillaje en varios eventos de alto perfil organizados por la cadena, asegurando que los presentadores, reporteros e invitados lucieran impecables frente a las cámaras.

Uno de los proyectos más recientes y significativos en los que participó fue la Copa América USA 2024, un evento de talla internacional organizado por CONMEBOL y transmitido por Univision. Durante esta importante cobertura, fue responsable del maquillaje y estilismo de los presentadores, asegurando que cada detalle estuviera perfectamente alineado con las exigencias de la producción en vivo. Trabajar en un evento de esta magnitud le permitió demostrar su capacidad para manejar escenarios de alta presión, cumplir con los más altos estándares de calidad y responder con precisión y rapidez a las necesidades de cada momento televisivo.

Esta experiencia consolidó aún más su confianza y reafirmó que el maquillaje y el estilismo no solo transforman la imagen, sino que también contribuyen a la proyección de quienes están bajo los reflectores, garantizando una presencia impecable en pantalla. Su experiencia se extendió a colaboraciones con marcas de lujo como Moët Hennessy y Louis Vuitton, así como en la producción de moda para sesiones de fotos de trajes de baño verano 2025 para Milly Cabana. Cada uno de estos proyectos fue una validación de que cuando se trabaja con pasión, los límites desaparecen.

Breathe & Glow, el lema que define su camino

A lo largo de su transformación, hay un principio que la ha acompañado siempre: “Breathe & Glow” (Respira y Brilla). Este lema no es solo una frase, es una filosofía de vida. “Respira” representa la calma, la introspección y la valentía para enfrentar los desafíos. “Brilla” es el resultado de ese esfuerzo, la manifestación del crecimiento, la confianza y el éxito alcanzado con disciplina y determinación.

“Breathe & Glow” ha guiado su camino y hoy lo transmite a cada persona que confía en ella para resaltar su belleza. No se trata solo de maquillaje o peinados; se trata de una transformación interna y externa que refleja lo mejor de cada uno.

Un mensaje para las mujeres y soñadores del mundo

Su historia no es solo suya. Es un mensaje para todas las mujeres y para cualquiera que alguna vez haya dudado en empezar de nuevo.

Es la prueba de que no hay límites cuando se trabaja con pasión, ética y profesionalismo. El reconocimiento ha sido amplio y gratificante, no solo por las oportunidades laborales, sino por el impacto que su trabajo ha generado en quienes han confiado en ella. Ha aprendido que el éxito no se mide solo en logros, sino en la capacidad de inspirar a otros a atreverse, a evolucionar y a creer en sí mismos.

A todas aquellas que están en búsqueda de su propósito, que sienten el miedo de dar un giro a sus vidas, quiere decirles: tienen todo el potencial dentro de ustedes. Visualicen su meta, prepárense, enfrenten los desafíos con valentía y nunca dejen de avanzar. Los sueños no son inalcanzables; solo necesitan disciplina, esfuerzo y confianza en sí mismas. Su camino aún sigue en construcción, pero si algo ha aprendido en este proceso es que cuando respiras y brillas, no hay límites para lo que se puede lograr.