Si el dinero diera la felicidad, Pablo Escobar habría sido el más feliz de todos: psicólogo

Muchas personas ni siquiera saben cuáles son sus propios objetivos porque se dejan influenciar y/o contaminar por los demás. El mundo va tan rápido que algunas terminan en un remolino, haciendo cosas que no los satisfacen y sintiéndose frustradas. “El método Dionissio”, que trabaja a partir de siete herramientas, que permite que la gente determine sus metas personales, estableciendo objetivos que en realidad sean esenciales y les permita ser más felices y desarrollar sus pasiones.

En BLU Jeans, el psicólogo creador de este método, Néstor Dionisio, habló de esas claves para alcanzar el éxito. “Resultamos en el planeta y no nos dieron herramientas. Estudiamos y hacemos cosas que tal vez no queríamos en la vida (…) La vida debe ser de parámetros mínimos para vivir feliz. El dinero no es felicidad, si así fuera, Pablo Escobar habría sido el más feliz de todos. La vida es de disfrutarla”, dijo el experto.

“Donde pongo mi foco, pongo mi energía”, aseveró él. La gente en general anda en la vida vagando y con un corcho de energía. Por eso, la recomendación de Dionisio es establecer objetivos claros.

Las siete herramientas del ‘método Dionissio’ son:

1- Primero YO.

2- Excelencia / Exigencia.

3- Responsable / Víctima.

4- El poder está en tu Cerebro.

5- Un Día en tu Vida.

6- Ruido.

7- Lo imposible es posible.

Escuche el análisis de la felicidad por Néstor Dionisio: