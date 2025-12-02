En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Expuso la infidelidad de su esposo en pleno concierto de Jhonny Rivera: “Con la moza”

Expuso la infidelidad de su esposo en pleno concierto de Jhonny Rivera: “Con la moza”

Una mujer subió al escenario durante el recital del cantante en Cali y, ante miles de asistentes, acusó a su esposo de estar en el público con otra persona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad