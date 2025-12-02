Expuso la infidelidad de su esposo en pleno concierto de Jhonny Rivera: “Con la moza”

Durante el concierto de Jhonny Rivera, realizado el sábado 29 de noviembre en el centro de eventos Arena Cañaveralejo de Cali, una asistente transformó el escenario en un tribunal personal al denunciar, ante miles de espectadores, la infidelidad de su esposo.

El incidente, capturado en video y ampliamente difundido en las redes sociales oficiales del artista, muestra el momento en que una mujer evade los protocolos de seguridad y accede al escenario. Frente a un público que inicialmente creyó presenciar el entusiasmo de una fanática, la mujer reveló su verdadera intención: exponer una traición conyugal.

Tras un breve intercambio con el cantante, la mujer tomó el micrófono y, en una declaración que conmocionó al recinto, afirmó: "Mi marido, Gildardo, está aquí en el público con la 'moza'". La revelación provocó la inmediata intervención de Jhonny Rivera, quien recuperó el micrófono en un intento por controlar la situación y evitar mayores detalles del escándalo.

No obstante, el episodio escaló rápidamente. La mujer se mantuvo en el escenario mientras las cámaras del recinto, en una inusual dinámica, realizaban un paneo sobre el público en busca del mencionado "Gildardo" y su acompañante. A pesar de que se enfocaron a varios hombres, la denunciante negó reiteradamente que se tratara de ellos.



En medio del escándalo, la ciudadana solicitó al intérprete que cantara "Me lo mochó por infiel", tema que, según indicó, deseaba dedicar a su pareja.

El artista, por su parte, compartió fragmentos del acontecimiento, Jhonny Rivera publicó: "Si alguien sabe qué pasó con Don Gildardo me cuenta". Sin embargo, hasta el momento, no se sabe si el hecho hizo parte del show del reconocido cantante.