Exreina en la mira por presuntamente sacar a recién nacido del país con documentos falsos

Un caso ha generado conmoción nacional luego de que la Fiscalía General de la Nación iniciara una investigación preliminar contra Natalia Vidales Martelo, exreina de Belleza de Cartagena, por un presunto caso de falsificación de documentos que habría permitido la salida irregular de su hijo recién nacido hacia Europa.

El menor viajó a Madrid el 21 de diciembre de 2024 sin el consentimiento de su padre, según la denuncia interpuesta ante las autoridades colombianas. De acuerdo con el expediente, la exreina habría utilizado una escritura pública aparentemente falsificada para obtener la autorización migratoria. Dicho documento, fechado el 17 de diciembre de 2024, fue supuestamente expedido por la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena con el número 4.589. Sin embargo, la notaría informó que ese año solo se tramitaron 3.996 escrituras, lo que despertó sospechas sobre su autenticidad.

El denunciante aseguró que “jamás firmó ni otorgó autorización alguna para la salida del niño del territorio nacional”, señalando que su firma habría sido falsificada para inducir en error a Migración Colombia. Ante estos hechos, la Fiscalía busca determinar si existieron delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, ambos sancionados con penas que van de 4 a 12 años de prisión, según el Código Penal colombiano.



Investigan presunto fraude notarial y omisión de control

El caso ha puesto en entredicho los mecanismos de control migratorio y notarial del país. Si se comprueba que el documento fue usado sin verificación adecuada, las investigaciones podrían extenderse a funcionarios de Migración Colombia y de la Notaría Sexta, por una posible omisión en la validación de la escritura presentada por la exreina.

El abogado penalista Germán Percy Rodríguez, representante del padre del menor, explicó que este caso podría configurar un fraude procesal: “Cuando una persona, mediante medios fraudulentos, induce en error a un servidor público para obtener un acto administrativo ilegal, se configura el delito. En este caso, la autorización de salida del país del niño se habría obtenido de manera irregular”.



Meno regresó a Colombia y efectos familiares

Tras conocerse la denuncia, un juez de familia ordenó el regreso del menor al país. La medida se hizo efectiva el 26 de agosto de 2025, ocho meses después de su salida. Desde entonces, el niño permanece bajo custodia de su padre mientras avanzan las investigaciones.

El denunciante manifestó que su objetivo no solo es garantizar los derechos de su hijo, sino también esclarecer cómo un trámite de esa magnitud pudo superar los controles institucionales sin ser detectado.

Más allá del proceso judicial, el caso ha generado preocupación sobre el uso indebido de documentos notariales en disputas familiares. El retorno del menor, acompañado por funcionarios migratorios, marcó un desenlace temporal a un conflicto que comenzó con una ruptura de confianza y terminó en una investigación penal.

Por ahora, la Fiscalía continúa en etapa de indagación preliminar, recopilando testimonios y peritajes documentales para establecer si Natalia Vidales Martelo incurrió en falsedad y fraude procesal, y si hubo negligencia de las autoridades en la salida irregular del menor.