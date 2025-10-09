Famosa DJ denuncia que empresario grabó sus encuentros íntimos: "Tiene videos de más mujeres"

La reconocida DJ chilena Isi Glock desató una nueva polémica tras revelar que fue víctima de grabaciones íntimas sin su consentimiento por parte del empresario y comunicador Karol Lucero, conocido popularmente como Karol Dance. La artista aseguró que no solo ella habría sido afectada, sino también otras mujeres vinculadas al reconocido comunicador.

El escándalo comenzó meses atrás, cuando se filtró el romance entre la DJ, cuyo nombre real es Ilaisa Henríquez, y Lucero, quien en ese momento mantenía una relación sentimental. La situación generó una ola de críticas por presunta infidelidad, supuestos embarazos falsos y agresiones, lo que derivó finalmente en una denuncia formal.

Durante una entrevista con el programa “¡Hay que decirlo!”, Isi Glock confirmó que presentará una querella contra Karol Lucero por grabar un encuentro íntimo sin su autorización. Según explicó, otras mujeres se sumarán a la acción judicial al afirmar que también fueron filmadas por el empresario.

“Me fui informando un poco más, hablando con las personas que estaban vinculadas. Ya están los medios de prueba para que se presente en la Fiscalía”, declaró la DJ.



Famosa DJ denuncia que empresario grabó sus encuentros íntimos Foto: redes sociales

Henríquez aseguró además que Lucero habría mostrado los videos a su círculo cercano “para jactarse” de haber mantenido relaciones con distintas mujeres. Incluso, algunos de esos materiales habrían circulado entre trabajadores de Like Media, la agencia que pertenecía al comunicador y que actualmente está inactiva.

“Vi varios videos con diferentes mujeres. No puedo decirte un número exacto, pero los que tengo como medio de prueba son al menos seis chicas”, añadió la artista, quien mencionó que entre ellas habría influencers y excolaboradoras de la empresa.

Por su parte, Lucero, quien actualmente se encontraría en Miami, reconoció públicamente haber tenido una relación con la DJ, aunque intentó restar gravedad a la situación. En conversaciones previas con la periodista Paula Escobar, admitió su error: “Estoy muy afectado, asumo mi culpa. El casado soy yo y no debí hacerlo. Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo”.