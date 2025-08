Famosa presentadora se pronuncia por filtración de video íntimo tras ser víctima de robo

El nombre de Wendy Guevara se hizo viral en redes sociales en las últimas pues, pues se filtró un supuesto video íntimo de ella teniendo relaciones, el cual fue compartido en múltiples ocasiones y generó miles de comentarios de personas que vieron el clip.

Ella se volvió famosa rápidamente por su peculiar personalidad en donde quistó a más de 7 millones de personas, tanto así que ha sido parte de diversos eventos y proyectos por su fama en la escena de la farándula en México.

Pero la filtración de dicho video la puso en el ojo del huracán y fue consultada por sus compañeros si el tema era verde o no, a lo que la respuesta sorprendió a todos: sí es ella la del clip.

“Si se lo hicieron a Kim Kardashian, ¿qué se puede esperar de mí? (...) Yo qué más puedo hacer. Es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad; todos chup4m0s riata. Es algo que ya no está en mis manos”, mencionó.

Wendy Guevara // Foto: Instagram @soywendyguevaraoficial

También contó que habló con sus jefes por lo sucedido y aseguró que no la juzgaron por eso, sino que la apoyaron para que tomara las cosas con calma y tomara con paciencia todo lo sucedido.

“Se metieron a mi Instagram y de mi Instagram lo subieron. Ahorita, Marcela, ya me cambió todas las claves, estaba un perfil ahí adentro que vimos ahorita (…) Queríamos aclarar que no nos quitaron dinero; nos quitaron los celulares y no fue la policía. Es lo que queríamos aclarar”, agregó.

Por ahora, Wendy Guevara dijo que dejará el tema así y que la gente siga opinando en redes sociales sobre su vida íntima y dejará que pase todo, mientras muchos seguidores le expresaron su apoyo en caso de que llegue a necesitarlo, que, según ella, son cosas que han vuelto habitual en la actualidad.