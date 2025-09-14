Fantasma ocasionó trágico accidente: hombre perdió el control de su moto

Día a día, los accidentes vehiculares generan preocupación entre las autoridades. A pesar de las estrategias implementadas, la tasa de accidentalidad sigue siendo alarmante, pues son muchos los factores que permiten desenlaces trágicos: consumo de alcohol, exceso de velocidad, fallas en la malla vial, entre otros. Sin embargo, es poco común cuando la causa no se encuentra en el plano terrenal.

Para muchas personas, lo paranormal, los fantasmas o hechos difíciles de explicar hacen parte del folclor colombiano. Se convierten en mitos y leyendas que los abuelos transmiten a sus nietos. No obstante, cuando una historia trasciende y se convierte en un hecho que parece tangible, el miedo se apodera de quienes lo presencian.



Fantasma ocasiona accidente mortal en Sucre

Un trágico accidente ocurrió en el municipio de Corozal, Sucre, donde un motociclista perdió la vida al impactar contra una tractomula. Lo más inquietante del caso no fue el choque en sí, sino las circunstancias en que se presentó el suceso.

Según versiones, el motociclista transitaba por la vía cuando, de manera repentina, perdió el control de su vehículo tras ver un presunto fantasma que se acercaba hacia él. Movido por el temor, habría intentado huir, pero terminó estrellándose de frente contra la tractomula, perdiendo la vida en el acto.

El hecho generó múltiples reacciones en redes sociales. En un video compartido en la plataforma X se observa, aparentemente, una figura extraña que se cruza en el camino del conductor. No obstante, usuarios señalan que pudo tratarse de un microsueño del motociclista, lo que explicaría la pérdida de control. Otros atribuyen la tragedia a un camión que, según testigos, habría obstruido la visibilidad de la tractomula, impidiendo maniobras de evasión.



Tasa de accidentalidad vial en Colombia

Más allá del debate sobre lo paranormal, los siniestros viales en el país siguen dejando cifras alarmantes, con los motociclistas como las principales víctimas. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), en 2024 se registraron más de 8.200 muertes por accidentes de tránsito, de las cuales 5.146 correspondieron a motociclistas, lo que representó cerca del 62 % del total.

En 2025, entre enero y abril, se ha registrado una leve reducción del 5,1 % en las muertes por siniestros viales frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los números siguen siendo preocupantes.

Entre las causas más recurrentes figuran el exceso de velocidad, las maniobras peligrosas, la falta de respeto por las señales de tránsito y el uso de cascos no certificados. Además, infracciones como no portar el SOAT, omitir la revisión técnico-mecánica o conducir sin licencia agravan los riesgos.

Ante ello, gobiernos locales y entidades nacionales han reforzado campañas de educación vial, controles en carretera y ajustes normativos. Pese a estos esfuerzos, aún queda pendiente mejorar la infraestructura vial para reducir los riesgos que enfrentan a diario miles de motociclistas en el país.