Alejandra Borrero presenta ‘Mujer vertical’, obra que exalta el género femenino

La actriz y activista colombiana Alejandra Borrero fue la invitada de lujo este domingo a Mesa BLU para hablar de lo que ha sido su carrera artística, sus miedos, sus temores y sus más grandes victorias en la televisión nacional, el cine y el teatro, este último su gran pasión.



Borrero habló de Victus II: La memoria, la obra teatral en la que por primera vez en la historia del teatro colombiano logró reunir en las tablas a los distintos protagonistas del conflicto armado en Colombia: víctimas civiles, exguerrilleros de las Farc y el ELN, exparamilitares, policías y militares retirados.



“Esto es, sin duda, el trabajo más serio que he hecho en mi vida. Fue hecho con temores, pero con una gran responsabilidad”, sostuvo.



Agregó que “nuestra intención con Victus II era dignificar la sabiduría de los protagonistas del conflicto en nuestro país”.



“Victus es hoy una familia, una familia disfuncional, pero una familia. Hemos descubierto unas pautas muy claras para la reconciliación”, manifestó.



Asimismo, se refirió a su más reciente obra llamada ‘Mujer vertical’, una pieza teatral en la que, junto al francés Éric Massé, pretende hacer un recorrido por la construcción de la mujer moderna.



‘Mujer vertical’ aborda la temática de la mujer con un tono provocador, político y una alta dosis de ironía.



“‘Mujer vertical’ es una reflexión sobre la construcción de la mujer colombiana desde una mirada francesa, es decir con esa ironía y esa capacidad maravillosa de profundizar en los temas”, explicó.



La actriz de 55 años de edad reconoció que en esta obra de teatro hay textos muy fuertes. “Hay textos que a mí todavía me cuestan y que son muy fuertes, no me imaginé que el público lo recibiera con tanto desparpajo. Aunque creo que hay algunos que quedan aterrados, pero es importante hablar de estos temas sin tapujos”.



En la obra de teatro hacen parte tres mujeres protagonistas del conflicto armado en el país: una víctima, una exguerrillera de las Farc y una excombatiente de las AUC.



“Es muy interesante trabajar con ellas. Pensar en la construcción de la mujer desde mujeres que han vivido estas vidas tan brutales y tan dolorosas es algo maravilloso”, puntualizó.



Cabe mencionar que el montaje se estará hasta el 8 de junio en el Teatro Arlequín de Casa E.





Casa E: su sueño y su más grande orgullo



Casa Ensamble cumple 10 años y según la actriz, aunque no ha sido nada fácil “calentar” la casa, hoy puede decir orgullosa que es un templo del teatro colombiano.



“Nos interesa el público y es muy importante que la gente tenga acceso al teatro. El teatro es absolutamente exquisito y es por eso que una buena obra queda para la historia”, dijo.



“Hay una gran magia en el espectáculo en vivo”, añadió Borrero, quien manifestó que la energía entre el actor, el escenario y el público, es algo que no se da ni en el cine ni en la televisión.