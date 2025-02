Este es el impacto de las redes sociales en la salud mental, según la psicología

Las redes sociales se han convertido en plataformas de uso diario, que permiten la comunicación entre las personas y además brindan otra serie de opciones para el entretenimiento y ocio.

Sin embargo, su uso también ha generado preocupaciones sobre su impacto en la salud mental. Si bien pueden proporcionar beneficios como la conexión social y el acceso a apoyo emocional, su uso excesivo o inadecuado puede contribuir a problemas psicológicos.

Según la psicología, el uso desmedido de las redes sociales ha sido asociado con un incremento en la aparición de trastornos de sueño, ansiedad, depresión y problemas de autoestima, sobre todo en los más jóvenes, personas con edades comprendidas entre 16 y 26 años.

Por otro lado, la psicóloga Marin Rojas, señala que: "Si a tu hijo le dejas que tenga un teléfono desde muy pequeño, es como si tú le estuvieras poniendo un minibar en su cuarto, y le dijeras que cada vez que esté aburrido o estresado, no te preocupes, te puedes tomar una copa. Aunque todo esto parece excesivo, la pantalla genera un proceso similar, pero en los adultos pasa lo mismo. Si nosotros utilizamos, cada vez que estamos estresados y aburridos el teléfono , suceden dos cosas: la primera es que generamos una sociedad con una nula tolerancia a la. Frustración porque quiero algo y lo siento, quiero sexo y tengo Tinder, quiero pornografía y tengo aplicación de pornografía, quiero compras y tengo compras online. No sé esperar, no sé aburrirme".

Estrategias para uso saludable de las redes sociales