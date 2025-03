'Los Patojos' revelan dura realidad tras muerte de su mamá: ‘Se acabó todo’

Siete meses después de la trágica muerte de Yenny Ariza,la familia de creadores de contenido "Los Patojos" ha compartido un conmovedor video en el que muestra el estado actual de su antigua vivienda, ubicada en la vereda Arciniegas del municipio de Jesús María, Santander. El hogar, que fue el escenario de innumerables momentos felices, ahora luce abandonado y deteriorado.

Un regreso lleno de emociones

En el video, publicado en su cuenta de Instagram,Andrés Ortiz, el hijo mayor, recorrió la casa con un rosario en mano y expresa el profundo impacto emocional que les genera regresar al lugar. La con tristeza se apoderó del joven mientras mostraba el deterioro evidente de la vivienda que hasta hace siete meses era su hogar.

Así está nuestra casa después de siete meses sin mi mamá. Se acabó todo, todo se cayó, no hay nada aquí dijo.

Desde elfallecimiento de Yenny Ariza el pasado 26 de agosto, la familia decidió alejarse de la casa para evitar revivir el dolor de aquel día. Gildardo Ortiz (padre), junto a sus hijos Andrés y Naren Ortiz Ariza, optaron por mudarse y hacer una pausa en las redes sociales antes de retomar la creación de contenido en honor al sueño de su madre.

Los Patojos hablan de brujería. Foto: TikTok Los Patojos Humor.

La casa, en total abandono conmocionó a sus seguidores

En el video, se observa la vivienda en un avanzado estado de deterioro: muebles cubiertos de polvo, paredes afectadas por la humedad y una estructura que se ha debilitado con el tiempo. Solo quedan algunas cortinas y una pequeña estufa como vestigios del hogar que alguna vez compartieron.

Publicidad

"Hace tiempo no venía por acá y contar las cosas así es fuerte para uno. Ver su casa destruida y con tantas cosas de mi mamá es muy difícil. La casa se cayó", comenta Andrés mientras muestra cada rincón del lugar.

El apoyo de sus seguidores, vital para Los Patojos

Después de la publicación del video, miles de seguidores enviaron mensajes de apoyo y ánimo a la familia, sugiriendo que reconstruyan la vivienda en honor a Yenny Ariza y continúen adelante con su legado.

“No deberían haberla dejado acabar si ella luchó arto por ella”, “A los Patojos ,les digo que le hagan "arreglos" a la casa y la arrienden para que puedan salir adelante”, “Su mamita no se merece ese olvidó .conserven ese lugar como si fuera un tesoro” y “cuando ya no está mamá ya no es igual”, fueron algunos de los mensajes en la publicación.

A pesar del dolor, "Los Patojos" siguen esforzándose por salir adelante y mantener vivo el recuerdo de su madre, quien los impulsó a compartir su día a día con millones de personas a través de las redes sociales.