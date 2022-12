Mi sueño es estar en Broadway: protagonista de ‘Los Morales’

‘Los Morales’, nueva producción de Caracol TV, cuenta la historia del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales y su familia.



A solo dos semanas de su estreno, ‘Los Morales’ ha liderado el rating en Colombia. “La respuesta del público ha sido muy bonita”, dijo Jerónimo Cantillo, protagonista.



“Cuando leímos por primera vez el guion nos sorprendió, es una historia muy bonita a pesar de la tragedia”, dijo el actor sobre su papel en la producción.



El joven artista de 22 años también compartió algunos detalles de su vida, como la muerte de su padre Milciades Cantillo, congresista fallecido en un atentado: “Fue muy duro, su muerte le dio un giro a mi familia (…) todo en la vida tiene un propósito y eso me ayudó a forjar carácter desde muy temprana edad”.



Por otro lado, le atribuyó su gusto por la música a su hermano. “yo crecí, viendo a mi hermano mayor cantar”, dijo. “Al principio, el vallenato no me llamaba la atención, pero luego me di cuenta como se empezó a meter en las nuevas generaciones (…) Luego mi mamá me regalo un acordeón y desde ahí me enamore de esta música”.



En cuanto a su carrera actoral, profesión que ejerce hace dos años, contó que su sueño es estar en Broadway, pero en sus inicios tuvo conflicto con su madre, “ella me pedía que estudiara otra carrera profesional, pase por varias, (…) En el día estudiaba y en la noche salía a cantar, así, la música pagaba mis clases de actuación”.