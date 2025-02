Momento exacto de choque del avión de Vince Neil de Mötley Crüe: un muerto y tres heridos

Un avión privado registrado a nombre de una empresa de Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe, estuvo involucrado en un grave accidente este lunes 10 de febrero en el Aeropuerto Municipal de Scottsdale, Arizona. Según las autoridades, el siniestro dejó un saldo de una persona fallecida y tres heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento.

Vince Neil no estaba a bordo

De acuerdo con un comunicado oficial de la banda, Neil no se encontraba en la aeronave al momento del accidente. Su representante también confirmó esta información, despejando rumores que surgieron en redes sociales tras el incidente.

Comunicado choque avión de Motley Crue. Foto: cuenta X @MotleyCrue.

Mötley Crüe ha publicado el siguiente comunicado: "Hoy temprano, un avión privado propiedad de Vince Neil sufrió un accidente cerca de Scottsdale, AZ. El piloto murió trágicamente; el copiloto y los demás pasajeros fueron trasladados a hospitales locales. Vince no viajaba en el avión. La novia de Vince y su amiga sufrieron heridas, aunque no mortales. Aunque aún no se conocen todos los detalles, nuestros corazones están con las familias tanto del piloto que perdió la vida como de los pasajeros que sufrieron heridas”.

Y agregaron, "Mötley Crüe anunciará una forma de ayudar a apoyar a la familia del piloto fallecido - estén atentos a un anuncio muy pronto".

Momento exacto de la colisión

El avión, un Learjet 35A, registrado a nombre de la empresa Chromed in Hollywood, con sede en Franklin, colisionó con otra aeronave en tierra durante el aterrizaje. Según testigos y datos de vuelo, el jet había despegado desde Austin, Texas, y su plan de vuelo no estaba disponible públicamente.

Fuentes cercanas a TMZ informaron que Rain Hannah, pareja de Vince Neil y pasajera en el avión, sufrió la fractura de cinco costillas debido al impacto. Además, una de las personas a bordo quedó atrapada dentro del avión por un tiempo prolongado antes de ser rescatada.

El avión del cantante de Mötley Crüe, Vince Neil, se estrella contra otro avión parqueado en el aeropuerto d Scottsdale, Arizona.



Una persona murió, hay 4 heridos. No se sabe si el cantante estaba abordo.pic.twitter.com/wMfim8LI9n — Ani Abello (@ANIABELLO_R) February 11, 2025

Confusión sobre la propiedad del avión

El portal Consequence of Sound recordó que hace algunos años Neil puso a la venta un avión del mismo modelo, pero según Aviation Safety Network, el avión involucrado en el accidente era un modelo de 1989, lo que generó dudas sobre su actual propiedad.

Las investigaciones sobre las causas del siniestro continúan en curso, mientras las autoridades revisan los registros de vuelo y entrevistan a los sobrevivientes.