Pacho Santos y la dura lucha con su hijo por la inclusión y la diversidad sexual

En entrevista con Mañanas BLU, Francisco Satos y Pedro Santos contaron cómo ha sido su lucha por tomar bandera de la diversidad sexual en Colombia desde que el hijo del ex vicepresidente confesó su homosexualidad.



“Yo no le impongo a los que tienen otras convicciones. Con cariño y con ejemplo, les muestro que uno puede tener unas ideas y estar en desacuerdo con otras. Así podemos convivir con toda tranquilidad”, dijo Francisco Santos



Por su parte Pedro Santos, quien le contó a su familia sobre su orientación sexual cuando tenía 14 años, relató cómo fue el proceso de ese descubrimiento.



“Fue una búsqueda de toda la vida, así como uno no se pregunta si es heterosexual o no, creo que uno siempre tiene la certeza de quien es uno. El tema, más con uno mismo, es con enfrentar lo de afuera. Creo que uno nace con eso y con eso se va a la tumba, es más como tratar de transformar a la sociedad para que haya un momento en el que uno no tenga que decirle a la gente su orientación sexual, porque es algo muy propio”, señaló.



Pedro aseguró que con su familia nunca tuvo miedo porque era muy abierta al tema: “el miedo era mucho más con la sociedad, con el qué dirán, el qué iba a pasar”.



“No hay que salir del closet, esas son las cosas que hay que cambiar poco a poco, esa historia no debería repetirse. La gente no debería tener miedo de salir a ningún lado porque es que uno está donde está y siempre ha estado ahí. Creo que hay que transformar a la sociedad y no a nosotros”, sostuvo.



Francisco Santos, entretanto, afirmó que a él personalmente no le preocupó la confesión de su hijo, pero si la posible reacción de la gente, pues “la sociedad es muy excluyente y hay sectores que lo miran de una manera que hace daño”.



Sin embargo, lo ilusiona que la sociedad ha ido cambiando aceleradamente. “Estoy seguro que en 15 o 20 años esto no va a ser un tema. Atropellar a quienes piensan distinto, o los que creen solo en la familia tradicional, también es un error”.



