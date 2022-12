Para muchos, el Joe servía más muerto que vivo: Mauricio Silva

Mauricio Silva, periodista y escritor colombiano que ha hecho una exhaustiva investigación sobre la muerte del músico colombiano Joe Arroyo, habló a través de los micrófonos de En Blanco y Negro de BLU Radio sobre su libro ‘¿Quién mató al Joe?’

¿Quién mató al Joe? es una crónica donde a través de diversas voces, Silva reconstruye los últimos y lamentables años del ‘Centurión de la noche’.

“Joe Arroyo tenía una fuerza volcánica escénica tremenda, era la verdad de una raza, de la negritud cartagenera, que es la misma negritud del pacifico y las Américas (…) por ejemplo la canción ‘Rebelión’, que cumple 30 años de escrita, habla claramente de esa raza que tanto enorgullece a los colombianos”, manifestó Silva.

“Joe murió muy joven, a los 55 años, y fue un músico excepcional, sus letras hablaban del machismo, de la raza, de las mujeres, de los derechos, de violencia intrafamiliar, etc. Es completamente impresionante la inteligencia tan grande que podía haber en un hombre tan humilde”, añadió.

En cuanto a la muerte del gran Joe, Silva arguyó que “se veía venir por su estado de salud, no obstante, la muerte de un músico que me ha dado tanto me dolió enormemente”.

Sin embargo, Silva aseveró que “hay algo que estuvo muy mal en su muerte y no solo sus hijas, ni su exesposa Mary, sino también Fruko, Checo Acosta y otros músicos empezaron a contarme todo lo que estuvo mal y cuando empiezo a hacer la investigación me di cuenta todo lo que había detrás del fallecimiento de este músico que le dio tanto al folclor y a la música de nuestro país”.

Ligeramente conmovido, Mauricio argumentó que “la muerte del Joe se pudo evitar porque cuando se estaba muriendo en una clínica intubado, el manager y su última esposa estaban firmando contratos de presentaciones a un año, osea tenían claro que el Joe les servía más muerto que vivo”.

Cabe resaltar que un par de años antes de su fallecimiento, tanto la esposa como el manager recibieron un parte del cardiólogo que decía que el corazón del Joe iba a quedar funcionando para siempre en un 40 por ciento, lo cual no le fue contado, ni a la familia, ni al artista.

Amante del fútbol, de la música y de la literatura, así es Mauricio Silva que en medio de investigaciones ha generado eco en gran parte del territorio nacional.

Escuche la entrevista completa de Mabel Lara al gran escritor y periodista Mauricio Silva en el audio adjunto.