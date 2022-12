Vicky Dávila revela que un familiar abusó de ella cuando era niña

En su más reciente columna de la Revista Semana, titulada “A mí también me pasó”, la periodista Vicky Dávila confesó que un hermano de su papá abusó de ella.

Le puede interesar: Unos 120 congresistas apoyarían proyecto de cadena perpetua para violadores

Publicidad

“Sentía su piel sudorosa y su aliento nauseabundo, mientras su mano se deslizaba por debajo de mi vestido, entraba en mis pantalones y me tocaba en donde mi mamá me había enseñado que nadie me podía tocar”, escribió.

El hecho, según relata la periodista, ocurrió en un barrio de la ciudad de Cali en la casa de su abuela paterna y recuerda que no sabe cómo terminó el terrible suceso o si alguien entró en el lugar, lo que hizo que el hombre se detuviera: “No sé si alguien llegó casualmente y tuvo que dejarme salir; eso lo tengo borroso en la memoria, no lo alcanzo a recordar”.

Dávila contó, además, que nunca contó a nadie del abuso y aseguró que su padre murió sin saberlo, mientras el hombre que perpetró el horrible hecho nunca le pidió perdón.

“Ojalá lea esto, porque nunca me pidió perdón. Nunca se arrepintió. Por fortuna, no recuerdo haberle dicho tío desde lo sucedido; siempre evité tenerlo cerca. Un ataque sexual jamás se olvida”, añade la comunicadora.

Publicidad

La revelación de la periodista se da luego de que el presidente Iván Duque anunciara que insistiría en la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, por lo que en la columna Dávila le pide al mandatario que siga peleando por los niños y niñas de Colombia.

“Aunque le digan que solo busca subir en las encuestas, no desfallezca, presidente Duque, por los niños y niñas de Colombia; por sus hijos, por los nuestros; por la memoria de las víctimas, por sus familias”, agregó.