Gerard Piqué es pillado escuchando 'Inevitable' de Shakira: ¿quiere reconciliación?

Gerard Piqué y Shakira rompieron su relación después de conocerse que aparentemente el futbolista le fue infiel a la cantante. Desde entonces entre los seguidores de ambos se ha especulado la razón y el futuro de ambos.

Sin embargo, el jugador del FC Barcelona fue captado por uno de los hinchas del club escuchando en su auto ‘Inevitable’, el popular tema de la cantante.

La canción no solo es una de las populares de Shakira, sino que la letra entra como anillo al dudo a la situación: “No sé preparar café y no entiendo del fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Para ser más franca nadie piensa en ti como lo hago yo”

Según el programa ‘Chisme No Like’ de YouTube, Shakira le pidió a Piqué un acuerdo de separación donde ella se iría rumbo a Miami con sus hijos, a su mansión en el exclusivo sector de North Bady Road Drive.

“Vaya temazo”, grita el aficionado azulgrana, mientras que el futbolista del Barcelona no hizo ningún gesto ni comentario.

El video ya tiene más de 7 millones de reproducciones y 376.000 me gusta. Además de un sin de comentarios opinando al respecto del tema: “Te felicito que bien actúas”; “Se le ve sad”; “Así son, después se arrepienten y uno ya no cree en cuentos chinos”; “Él también escucha a Shakira en sus momentos tristes”, entre otros.

Por el momento se desconoce el futuro de la relación, pues el objetivo de la artista es volver a estar cerca de su familia en Colombia y escapar de los problemas de Hacienda que la persiguen en España.

