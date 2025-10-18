En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protestas en Bogotá
Salvatore Mancuso
Regasificadora de Cartagena

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Giro en caso de joven que fue sorprendida con cura en una parroquia: investigan a su suegro

Giro en caso de joven que fue sorprendida con cura en una parroquia: investigan a su suegro

La historia detrás del video del cura y una joven da un giro inesperado: la Policía apunta ahora a un familiar cercano de ella y busca esclarecer quién filtró las imágenes.

Giro en caso de joven que fue sorprendida con cura en una parroquia
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

El escándalo que generó la difusión de un video donde una joven de 21 años aparece junto a un sacerdote en circunstancias comprometedoras sigue dando de qué hablar.

Vea también:

  1. Cura que fue sorprendido con una joven en plena parroquia
    Cura que fue sorprendido con una joven en plena parroquia
    Foto: captura video
    Sociedad

    Cura que fue sorprendido con una joven en parroquia rompió el silencio: “No quería”

El hecho, que provocó una fuerte conmoción en la comunidad, ha derivado en una pesquisa policial por la forma en que las imágenes fueron obtenidas y difundidas.

El episodio ocurrió en Nova Maringá, una pequeña ciudad del interior de Brasil. En el video, grabado con un teléfono celular, se observa el momento en que tres personas irrumpen violentamente en la casa parroquial del padre Luciano Braga Simplício.

Los intrusos derriban la puerta del baño y encuentran a la joven, Isabelly, llorando y escondida debajo del lavamanos, mientras el sacerdote aparece semidesnudo. Según los testigos, una de las mujeres presentes intentó detener la invasión y pidió que no continuaran, pero fue ignorada.

El material, que rápidamente se viralizó en redes sociales, desató un enorme revuelo local y afectó emocionalmente a la joven. A raíz de esto, Isabelly presentó una denuncia por la difusión de las imágenes, lo que dio origen a una investigación policial que hoy apunta a esclarecer quiénes participaron en la invasión y cómo se produjo la exposición pública del hecho.

Solo después de analizar las grabaciones y testimonios, las autoridades confirmaron que entre los investigados se encuentra el suegro de la joven, junto con dos amigos del novio y una mujer.

Publicidad

De acuerdo con el comisario Franklin Alves, la Policía realizó varios allanamientos y confiscó tres teléfonos celulares, entre ellos el del propio suegro. Los aparatos serán peritados para reconstruir el recorrido del video y determinar posibles contradicciones en las declaraciones.

Cura que fue sorprendido con una joven en plena parroquia
Cura que fue sorprendido con una joven en plena parroquia
Foto: captura video

La causa avanza bajo sospecha de invasión de domicilio, daño calificado, restricción ilegal, exposición de imágenes íntimas y daño psicológico a la víctima.

Mientras tanto, el exnovio de Isabelly, Bruno Griebeler, negó toda participación y aseguró, a través de su abogado, que se encontraba de viaje laboral cuando ocurrió el incidente. Por su parte, el sacerdote Luciano Braga Simplício insistió en que no mantenía una relación con la joven y explicó que ella solo le pidió permiso para cambiarse de ropa después de colaborar en una actividad litúrgica.

Publicidad

La Diócesis de Diamantino confirmó que abrió una investigación interna y suspendió temporalmente al sacerdote, mientras la comunidad sigue atenta al desarrollo de un caso que no deja de sorprender.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Redes sociales

Video

Publicidad

Publicidad

Publicidad