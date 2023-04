Hallan muerta a Camila Sterling, una joven cantante colombiana, en un hotel de Miami

La información revelada por varios medios en Miami es que la joven cantante Camila Sterling, de 24 años, fue hallada muerta por la Policía de Miami en una habitación de hotel que habría alquilado el ejecutivo musical David Bolno, quien es reconocido por trabajar con figuras como Drake y Justin Bienber.

La colombiana, que estudió periodismo y se dedicó a la música, logró grabar dos sencillos del género urbano; uno de ellos tiene el nombre de "Hookak" y fue publicado hace un mes. Asimismo, según la plataforma Youtube, consiguió más de 400.000 visitas en esa plataforma digital.

Según el diario Daily Mail, Bolvo habría salido de la habitación sobre las 4:35 de la madrugada, pero horas más tarde el personal del lugar intentó verificar si ya estaba desocupada, pero hacía la 1:30 de la tarde hallaron el cuerpo de la joven que presuntamente estaba en el sector de la bañera.

Asimismo, el medio internacional reveló que David Bolvo dio su versión de los hechos a las autoridades, y explicó que no sabe con exactitud lo que pudo ocurrir, ya que solamente le prestó la habitación a la colombiana para hospedarse.

"Me había ido de la habitación a primera hora de la mañana, así que no estaba allí cuando la encontraron. Fue muy triste, ella era una buena persona. La dejé quedarse allí, no más", explicó

¿Quién era la joven cantante Camila Sterling?

La colombiana Camila Sterling, quien nació en 1998 en Bogotá, se fue del país desde los 14 años de edad con el fin de cumplir su sueño de ser cantante. Desde que llegó a suelo americano, se dedicó a sus estudios y a su carrera musical. Además, gracias a su popularidad, alcanzó a crear una comunidad en redes sociales de al menos 16.000 personas, los cuales siempre estaban pendientes de sus publicaciones y canciones.