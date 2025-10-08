Hija de Diomedes Díaz rompió el silencio por polémicos audios de la viuda de Martín Elías

La polémica entre Betsy Liliana Díaz, hija del fallecido cantante Diomedes Díaz, y Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, estalló en redes sociales luego de que se filtraran audios en los que la comunicadora lanza fuertes insultos contra la hija del ‘Cacique de La Junta’.

El conflicto, que salió a la luz la noche del 7 de octubre cuando Lili Díaz publicó los audios en sus historias de Instagram, tiene como eje al empresario Evelio Escorcia, expareja de Lili, con quien estuvo casada por 10 años y es padre de sus hijos. La hija de Diomedes reveló que decidió hablar tras recibir mensajes de Dayana Jaimes a través de WhatsApp, desde un número desconocido.

Según contó Betsy, Dayana la contactó después de que una página de chismes avivara rumores sobre la relación entre ambas. Al notar que los mensajes eran de “única reproducción”, decidió grabar la conversación con otro dispositivo para conservar las pruebas.

En el audio se escucha presuntamente a Jaimes decir: “Deja de ser tan ridícula y tan payasa, Lili, ubícate porque entre tú y yo hay una gran diferencia que tú no te llegas a imaginar. Yo siempre, duélale a ti, a Kelly, a quien se le dé la gana, seré la viuda de Martín Elías Díaz Acosta y tú eres la que te dejaron, te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora”.



Jaimes también le habría aconsejado que “ahorrara” porque, según ella, Evelio “no le dejará nada de dinero” si tiene más hijos. Aseguró, además, que no fue responsable de destruir su matrimonio.

Betsy Liliana explicó que decidió responder públicamente para proteger a sus hijos: “Me he mantenido al margen, guardé silencio muchísimo tiempo y no lo hice ni por ti ni por él, lo hice por mis hijos, porque a la final a mí sí me interesa lo que piensen mis hijos”.

La disputa no es nueva. Años atrás, Evelio Escorcia había sido infiel a Lili con una amiga cercana de ella, situación que fue perdonada por la hija del ‘Cacique’. Tiempo después anunció su embarazo de mellizos, pero en abril de este año María Nella reveló otra supuesta infidelidad de Escorcia, esta vez con Dayana Jaimes, difundiendo incluso una fotografía en la que ambos aparecían besándose.