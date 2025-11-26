¿Hijo de Diomedes Díaz se lanzará a la Presidencia? El cantante se pronunció

La dinastía Díaz sigue vigente en la cultura colombiana gracias a sus hijos, quienes como su padre se han dedicado a la música a lo largo de los años. El legado de Diomedes ha sido uno de los más importantes en la historia de Colombia, en cuanto a música se refiere.

Pero en plena campaña política de cara a las elecciones de 2026, en redes sociales se conoció una imagen en donde Rafael Santos, el primer hijo de Diomedes, se estaba postulando a la Presidencia de Colombia y muchos comenzaron a especular cuál sería su partido político y las razones para hacerlo.

Rafael Santos Díaz // Foto: Instagram @rafaelsantosdiazoficial

¿Rafael Santos, hijo de Diomedes, busca ser presidente?

No. Lo cierto es que todo se trató de una imagen falsa, que se volvió viral especialmente en la costa Caribe. Incluso, algunos fanáticos replicaron las imagen en sus redes sociales asegurando que "por ese sí votaban", pero el propio artista salió a desmentir dicha información.

"Espero de todos con su apoyo para mantener un buen país. Noticia 100% falsa. Pero suena divertido", fueron sus palabras en su cuenta de Instagram para desmentir la noticia, pues, incluso, recibió algunos insultos de quienes aseguraban que "apoyaba a un partido en especial" porque en la imagen salía con una gorra de color rojo y lo llegaron a tildar de "vendido" o "lagarto".



Todo resultó falso y, por ahora, Santos seguirá enfocado en su carrera como artista y trabajando de la mando de grandes artistas. Además, también se ha encargado de potenciar el legado que también dejó su hermano Martín Elías desde el día de su muerte, como uno de los mayores exponentes del vallenato.



¿Cuántos hijos tuvo Diomedes Díaz?

En total, se conocen públicamente un total de 21 hijos reconocidos, entre los más conocidos son Santos, Martín, Luis Angel y Élder Dayan, este último que también ha dedicado su vida a la música y el vallenato. Pero rumores apuntan que podrían ser hasta 28-30.