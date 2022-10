Hollywood se da cita para unos Globos de Oro sin claro favorito

La ceremonia, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), comenzará a las 17H00 locales (01H00 GMT del lunes) en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, después de dos horas de colorida alfombra roja.



"Carol" llega con el mayor número de nominaciones -cinco- por la delicada adaptación del director Todd Haynes de la novela de Patricia Highsmith "El precio de la sal".



Sus protagonistas Cate Blanchett y Rooney Mara se disputarán el galardón a Mejor actriz dramática por encarnar la historia de amor entre dos mujeres, que choca con las creencias estadounidenses en el Nueva York de los 50.



El film opta al premio grande de la noche junto a "Room", "Mad Max" y "Spotlight". Este último relata las investigaciones del periódico The Boston Globe para destapar los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia católica.



El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu también formará parte de la competición con su western "El Renacido", que explora los instintos más básicos del ser humano y que puede hacerle vivir una temporada excepcional por segundo año consecutivo.



La cinta tiende además la mano para que Leonardo DiCaprio, su protagonista, se consagre finalmente en Hollywood por su desgarradora interpretación de un cazador en la Norteamérica del siglo XIX que busca venganza.



El Globo de Oro podría ser el primero de una larga lista de premios que culmine con el Óscar a Mejor actor.



"La gran apuesta" destaca de su lado en la pugna por el título a Mejor comedia frente a "Joy", "The Martian", "Spy" y "Trainwreck".



Christian Bale y Steve Carell están nominados por sus papeles en esta trama que vuelve al origen de la última crisis financiera.



Por su parte, el otrora idolatrado Sylvester Stallone regresa a estos premios casi 40 años después de su última candidatura.



El actor podría ganar por su papel secundario en "Creed", donde vuelve a interpretar a uno de los personajes más prolíficos de su carrera, el boxeador Rocky Balboa.



Quentin Tarantino acudirá a la ceremonia por su guión de "The Hateful Eight".



El director chileno Pablo Larraín espera dar la sorpresa llevándose el galardón a Mejor película de habla no inglesa por "El Club".



La cinta denuncia los mecanismos que empleó la Iglesia católica para encubrir a los curas pedófilos.



El resto de nominados latinos compiten por sus actuaciones en la pequeña pantalla, donde ya ha dejado de ser una excepción encontrar a artistas hispanos.



El brasileño Wagner Moura está nominado por encarnar a Pablo Escobar en la serie dramática de Netflix "Narcos", que a su vez opta al premio junto a "Juego de Tronos".



Del lado de la comedia, la estadounidense de origen puertorriqueño Gina Rodríguez y el mexicano Gael García Bernal aspiran a ser los mejores por "Jane the Virgin" y "Mozart In The Jungle" respectivamente.



"Empire", "Mr. Robot", "Transparent" o "Veep" son otras de las series nominadas.



El humorista británico Ricky Gervais conducirá la gala por cuarta vez. En 2010, 2011 y 2012 acostumbró a los espectadores a meterse con las estrellas y a beber alcohol mientras presentaba a los invitados.



Gervais ya ha pedido perdón por todas las impertinencias que dirá durante la ceremonia, confirmando que mantendrá el descaro y la insolencia.



"Boyhood" y "El gran hotel Budapest" fueron las grandes triunfadoras del año pasado, junto a Eddie Redmayne ("Teoría del todo"), Julianne Moore ("Siempre Alice"), Michael Keaton ("Birdman") y Amy Adams ("Big Eyes").