Hombre descubrió a su esposa con otro en motel y la confrontó: “¿Por qué me hiciste eso?”

En redes sociales se viralizó un video que ha generado todo tipo de reacciones por mostrar el desgarrador momento en que un hombre descubre a su esposa ingresando a un motel con otro hombre. El hecho habría ocurrido en la ciudad de Antofagasta, Chile, y fue difundido el pasado 7 de septiembre.

De acuerdo con las imágenes, el joven, identificado como repartidor, llega visiblemente alterado al lugar tras presuntamente seguir a su pareja. Entre lágrimas y con desesperación, se le escucha gritar: “Johana, sal de ahí, sal. Johana, ¿por qué me hiciste esto?, ¿por qué?, dime por qué”.

El hombre intenta ingresar al lugar mientras continúa llorando y gritando por respuestas. “Mira dónde te viniste a meter, guevona”, dice en medio del dolor. En otra parte del video, expresa con indignación: “La defendieron a muerte todos ustedes, y miren”.

El clip, que dura poco más de un minuto, rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que expresaron tanto apoyo como críticas. Según versiones difundidas en redes, el joven habría quedado profundamente afectado tras el incidente. Aunque no se han revelado más detalles sobre la pareja, el caso continúa generando controversia.



“Johana no responde, tiene la boca llena”, “Amigo te hizo un gran favor, sal de ahí y comienza de nuevo con cristo en tu corazón”, “Qué dolor”, son algunos de los comentarios que dejó el video viral.