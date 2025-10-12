En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Hombre expuso la infidelidad de su esposa en pleno concierto de Jessi Uribe en Girardot

Hombre expuso la infidelidad de su esposa en pleno concierto de Jessi Uribe en Girardot

El insólito hecho ocurrió en el Reinado Nacional del Turismo en Girardot, cuando un hombre subió al escenario, supuestamente para pedir matrimonio, pero terminó revelando la infidelidad de su pareja.

Foto: captura TikTok
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

En redes sociales se hizo viral el video de un nuevo escándalo de infidelidad que ha desatado todo tipo de comentarios. El hecho ocurrió en Girardot, Cundinamarca, durante el Reinado Nacional del Turismo, realizado del 8 al 12 de octubre.

La escena tuvo lugar en la noche del pasado sábado 11 de octubre, previo al concierto de Jessi Uribe, como parte de la franja musical del festival. Un hombre decidió subir al escenario con el pretexto de pedirle matrimonio a su pareja, pero en lugar de hacerlo, la expuso públicamente por presunta infidelidad, ante miles de asistentes.

El video, compartido en TikTok bajo la descripción “Exponiendo infieles”, se viralizó rápidamente y acumuló cientos de reproducciones. En el clip se observa a la pareja en el escenario mientras el hombre toma el micrófono y, luego, sorprende con su declaración.

“Esta argolla era para pedir matrimonio, pero después de ver lo que vi ahorita en ella... unas conversaciones de WhatsApp con Johan, el enfermero del hospital”, aseguró.

Ante la situación, quien sería el presentador del evento decidió interrumpirlo para evitar que continuara hablando. “Muchas gracias, tenía que sacarlo, lo llevaba en mi corazón”, alcanzó a decir el hombre antes de dejar el escenario.

Durante la inesperada escena, la mujer se mostró visiblemente incómoda e intentó evitar que su pareja continuara hablando. El momento generó asombro entre los asistentes, muchos de los cuales terminaron abucheando por la tensa situación.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar: “Lo bueno fue que se dio cuenta antes de casarse”, “En el concierto del infiel, exponiendo a otra”, "Quiero ver si Johan le pedirá matrimonio ahora”, “Los conciertos de Paolita y Jessi, ideales para la ocasión”, “Así se habla, campeón”.

