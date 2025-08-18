Hombre no disfruta del pez que acababa de pescar por presencia de un águila: hay video

Un hombre no pudo disfrutar del pez que acababa de pescar por la presencia de una águila en el lago donde se encontraba disfrutando con su familia.

Lo sucedido en las imágenes, que se viralizaron en diferentes redes sociales, dejaron sorprendidos a los miles de usuarios que vieron un final inesperado.



¿Hombre regala pez a águila?

Durante los 48 segundos que dura el video publicado por la cuenta @AMAZINGNATURE se puede ver cómo el hombre ya tiene en sus manos un pez de una tamaño importante y está emocionado por la presencia del águila que vuela cerca del bote en el que está al ver que hay una posibilidad de alimentarse.

El hombre no lo piensa dos veces y toma la decisión de regalarle su pez al ave. Analiza, observa y espera el momento adecuado para lanzárselo, mientras el águila sigue merodeando el bote.

En un momento, al águila se acerca un poco más y es ahí cuando decide lanzarle el pez y, con las fuertes garras que tiene, lo atrapa perfectamente para emprender su vuelo y retirarse a comer.

Man notices an Eagle eyeing the fish he just caught. pic.twitter.com/H2aDRTo8Zp — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 17, 2025

"Espectacular, "épico" y "buen trabajo en equipo" son algunos de los centenares de comentarios de este video que ya suma 28 millones de visualizaciones en X.



¿El video es reciente?

Aunque la cuenta @AMAZINGNATURE publicó el video el 16 de agosto, en otras redes sociales se ha encontrado con fecha del 26 de junio del 2025.

Además, se pudo establecer que lo sucedido fue en Australia y no en Estados Unidos como se especulaba en los comentarios.



Datos curiosos de águilas