Hombre presumió en redes sociales una muñeca de trapo como su novia: "No me puedo quedar solo”

El amor para algunos es un aspecto fundamental en la vida, por eso, las parejas luchan para superar juntos las adversidades y mantener vivo el cariño que algún día los unió; sin embargo, otras personas se niegan por completo a quedar solos, por lo que hacen locuras para conseguir novia/o.

Como es el caso de un usuario de TikTok, que para no “quedarse solo” consiguió una muñeca de trapo y la convirtió en su novia. En distintas publicaciones el hombre muestra como vive una vida feliz al lado de su pareja.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo (…) “Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, aseguró para TN .

Natalia, el nombre de la muñeca acompaña en el día a día al hombre de 49 años. Gracias a su amor con ella, logró tener su propia familia, algo que siempre soñó tener.

“He aprendido a valorar el amor. Valórense ustedes también”, expresó.

Los videos del hombre en su cuenta de TikTok logran superar hasta las 100.000 reproducciones y alcanzan miles de me gusta. Los comentarios están desactivados en todos los videos que ha subido con su novia.

